Das Landesstraßenbauamt in Potsdam soll endlich die Planungen für einen straßenbegleitenden Radweg an der Landesstraße L165 zwischen Garz und Dammkrug in Auftrag geben. Das haben am Sonnabend die Teilnehmer eines Fahrradkorsos gefordert, die auf der L165 zwischen Manker, Protzen, Walchow und Dammkrug unterwegs waren.