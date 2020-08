Neuruppin

Nicht nur Virologen schauen wegen der Corona-Pandemie mit Bangen auf den Schulbeginn nach den Sommerferien, auch manche Eltern sind irritiert und besorgt: So erfuhren am Mittwochabend gut 20 Eltern auf dem Schulhof der Fehrbelliner Oberschule, dass diese für das neue Schuljahr nur eine 7. Klasse einrichten darf.

„Wir haben die Schule für unseren Sohn wegen der kleinen Klassen ausgewählt, die ein super Lernen ermöglichen“, sagt Bianca Kaiser (45) aus Gnewikow. Doch statt 17 oder 18 Schüler werden sich in der neuen 7. Klasse nun womöglich bis zu 31 Schüler in den Unterrichtsräumen drängen. Denn es gebe vier Nachmeldungen, und bei einem weiteren Kind sei noch offen, ob es die 7. Klasse in Fehrbellin besuchen darf, erfuhren die Eltern am Mittwochabend.

Wie gewohnt zwei Kinder an einer Schulbank?

Die technische Zeichnerin ist fassungslos. „Wie verträgt sich das mit den Corona-Abstandsregeln, wenn ganz normal zwei Kinder an einer Schulbank sitzen?“ Hinzu kommt, dass in einige Schulräume noch extra Bänke reingestellt werden müssten, um die 30 Siebentklässler auch unterrichten zu können, hieß es bei der Versammlung im Freien.

Dietmar Menzel, der Leiter des Staatlichen Schulamtes in Neuruppin, zeigte sich am Donnerstag überrascht. Dem Schulamt seien lediglich 26 Siebentklässler für die Fehrbelliner Oberschule gemeldet worden. Deshalb werde in diesem Jahr keine weitere siebente Klasse in Fehrbellin eingerichtet, so Menzel.

Schulaufsicht will Fehrbellins Zahlen prüfen

Das sei schon vor Beginn der Sommerferien mit der Schulleitung in Fehrbellin abgestimmt worden. „Es wurden auch keine Schüler nachgemeldet“, so der Schulrat. Laut Menzel wird nun die Schulaufsicht prüfen, wo die zusätzlichen Siebentklässler für Fehrbellin herkommen.

Dass die Oberschule für das neue Schuljahr doch noch eine zweite 7. Klasse einrichten darf, das schließt der Schulrat aus. „Am Montag beginnt die Schule.“ Zudem sei für die sogenannte Sekundarstufe 1, das sind die Klassen 7 bis 10, eine „Mindestfrequenz von 20 Schülern“ vorgegeben, so dass in Fehrbellin keine weitere 7. Klasse eingerichtet werden konnte.

Alt Ruppin : Klassen mit 20 bis 27 Kindern

Auch die Grundschule „Am Weinberg“ in Alt Ruppin steht vor großen Herausforderungen: 139 Mädchen und Jungen werden dort ab Montag unterrichtet, darunter sind 27 Erstklässler. Die kleinste Klasse zählt 20 Grundschüler. Die Schulleiterin Katrin Janicke ist froh, dass die insgesamt neun Lehrer und eine Referendarin gesund und für den Dienst ab Montag bereit sind, obwohl einzelne Lehrkräfte wegen ihres Alters schon zur Corona-Risikogruppe zählen.

Bianca Kaiser ist schon auf Dienstag, 11. August, gespannt. Dann soll es an der Fehrbelliner Oberschule die erste Elternversammlung für die Siebentklässler im neuen Schuljahr geben. Vermutlich geht es dabei darum, wie in den ersten drei Wochen der Wissensstand der Schüler geprüft und wie der sogenannte Teilungsunterricht in den Fächern Mathematik und Deutsch aussehen wird. Immerhin durften die Mädchen und Jungen wegen der Corona-Pandemie seit Mitte März nicht mehr zur Schule und mussten sich den Lehrstoff weitgehend allein zu Hause beibringen.

