Fehrbellin: erstmalig in OPR stranden Flüchtlinge in einer Turnhalle

Fehrbellin/Neuruppin

Erstmals mussten im Landkreis OPR jetzt Flüchtlinge vorübergehend in einer Turnhalle untergebracht werden. Der Grund: Am Wochenende waren etwa 70 Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet waren, im Jugenddorf in Gnewikow angekommen – doch in der provisorischen Erstanlaufstelle mit ihren gut 350 Plätzen gab es lediglich noch Platz für 60 Menschen. Daraufhin wurden zehn Geflüchtete von der DRK-Fahrbereitschaft zur Notunterkunft nach Fehrbellin gebracht.

Im Rhinstädtchen sind bereits vor gut zwei Wochen vorsorglich Notbetten in der Turnhalle der Oberschule aufgestellt worden. Als Bürgermeister Mathias Perschall (SPD) am Sonntagnachmittag bei einem Spaziergang den Anruf erhielt, dass die Notunterkunft in Fehrbellin gebraucht wird, ließ er umgehend die Heizung in der Turnhalle hochfahren.

Flüchtlinge hatten zuletzt am Hauptbahnhof in Berlin übernachtet

Eine halbe Stunde später war Perschall selbst dort und nahm wenig später mit Mitarbeitern des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und der Fehrbelliner Feuerwehr die Frauen mit ihren Kindern in Empfang. „Man hat gesehen, dass es ihnen nicht gut geht“, so Perschall. Drei Tage waren die Geflüchteten, die aus der Hauptstadt Kiew sowie aus Orten in der Zentralukraine kamen, unterwegs gewesen und hatten zuletzt am Hauptbahnhof in Berlin übernachtet.

In Fehrbellin bekamen sie zunächst etwas zu essen und zu trinken und wurden registriert. Weil zudem eines der Kleinkinder etwas fieberte, wurde es von einer herbeigeeilten Kinderärztin untersucht. „Die Zusammenarbeit mit dem DRK und den Ärzten funktioniert sehr gut“, lobte Perschall am Mittwoch. Von Vorteil war zudem, dass eine DRK-Mitarbeiterin so gut Russisch spricht, dass sie dolmetschen konnte. Das habe die Kommunikation ungemein erleichtert, so der Bürgermeister.

In der Fehrbelliner Notunterkunft gibt es jetzt auch Hinweise in russischer und ukrainischer Sprache. Quelle: Andreas Vogel

Fehrbellins Bürgermeister lobt die Hilfsbereitschaft

Mit Hilfe der DRK-Mitarbeiterin konnten gleich Hinweise in russischer und ukrainischer Sprache angefertigt werden, damit die Geflüchteten wissen, wo sich das Essen, die Toiletten und die Duschen befinden. „Die Hilfsbereitschaft ist enorm“, betonte Perschall und verwies auf die Schlafsäcke, Decken, Kleidung und Spielsachen, die sich in der 1975 errichteten Halle stapeln. Diese kann zwar seit zwei Wochen nicht mehr für den Sportunterricht genutzt werden. Doch dafür hätten sowohl die Schüler als auch die Lehrer Verständnis, so Perschall.

Weil im Jugenddorf Zimmer frei wurden, konnten zur Erleichterung des Fehrbelliner Bürgermeisters die in der Notunterkunft untergebrachten Kriegsflüchtlinge am Dienstagnachmittag nach Gnewikow umziehen. „Die Notunterkunft in der Turnhalle eignet sich maximal für 48 Stunden. Das ist kein Wohnraum mit Privatsphäre“, sagt Perschall.

Für die Flüchtlinge aus der Ukraine haben schon viele Fehrbelliner gespendet. Quelle: Andreas Vogel

Spendenaktion eines Neuruppiner Unternehmers erbringt mehr als 3700 Euro

Ob das weiterhin berücksichtigt werden kann, ist unklar und hängt sicher auch davon ab, wie lange der Krieg in der Ukraine dauern und ob es sichere Flüchtlingsrouten geben wird. Zwar werden derzeit in vielen Orten in OPR Unterkünfte für Flüchtlinge aus der Ukraine hergerichtet, aber niemand weiß, wie viele Wohnungen gebraucht werden.

Die Unterstützung in der Region für die Menschen aus der Ukraine reißt bisher nicht ab. Das ist beispielhaft bei einer Aktion des Unternehmers Georg van der Mee zu sehen. Er hatte angekündigt, den Tagesumsatz seines Tabaks- und Lotto-Geschäftes vom Montag an die Ukraine-Hilfe von Ärzte ohne Grenzen zu spenden. 3780 Euro kamen zusammen, auch dank großzügiger Einzelspenden, so der Neuruppiner.

Von Andreas Vogel