Brunne

Rita Neumann ist zufrieden. Die Ortsvorsteherin von Brunne hat am Montag gemeinsam mit Eileen Vatter vom Fehrbelliner Grundstücks- und Gebäudemanagement das sanierte Kriegerdenkmals vor der Brunner Kirche abgenommen. Die Arbeiten haben rund 10.000 Euro gekostet, die die Gemeinde Fehrbellin aus dem Haushalt finanziert hat.

Das 1919 zum Gedenken der Toten aus dem ersten Weltkrieg in Brunne errichtete Denkmal ziert nun an der Spitze wieder ein Adler sowie darunter ein Bronzeschwert. Zudem hat der Granseer Steinmetzmeister Hans-Georg Haack auch die Schriftzüge an den Tafeln, die kaum noch lesbar waren, erneuert und die fehlende vierte Tafel ersetzt.

Anzeige

Die alte Adlerfigur lag in der Kirche

Für Haack ist das eigentlich nichts Besonderes. Der 74-Jährige hat in der Region in den vergangenen Jahren schon viele Kriegerdenkmäler saniert, etwa in Frankendorf, Gartz, Lüchfeld und Rheinsberg. Auch die Kriegsgräber in Linum hat Haack auf Wunsch wieder hergerichtet.

Das Denkmal in Brunne sorgte dennoch für einige Kopfzerbrechen und ein paar graue Haare. Die alte Adlerfigur war zwar schnell gefunden, sie lag hinter der Kanzel in der Kirche. Doch sie konnte nicht mehr aufgearbeitet werden. Haack wandte sich deshalb an die Kunstgießerei Strassacker in Süßen ( Bayern), mit der er schon seit längerer Zeit zusammenarbeit.

Auf der Suche nach einer Halbkugel

Die Kunstgießerei fertigte aus Zinnguss einen passenden Adler an – allerdings saß dieser lediglich auf einer Halbkugel. Dies hätte für das Kriegerdenkmal in Brunne nicht gepasst. Also telefonierte Haack wild umher und fragte nach Firmen, die ihm auf die Schnelle eine passende Halbkugel fertigen können. Schließlich wollte seinen guten Ruf, den er im Ruppiner Land hat, nicht verlieren.

Diese Adlerfigur aus Zinnguss thront nun auf dem Kriegerdenkmal in Brunne. Quelle: Andreas Vogel

Eine polnische Firma konnte ihm schließlich helfen, und innerhalb weniger Tage die gewünschte Halbkugel aus Stein auch liefern. Diese erhielt nur noch einen passenden Farbanstrich und musste dann sowohl mit der anderen Halbkugel samt Zinnguss-Adler sowie der Denkmalspitze sicher verbunden werden.

Das nächste Kriegerdenkmal schon im Blick

„Das sanierte Kriegerdenkmal ist wirklich gut geworden“, sagte Ortsvorsteherin Rita Neumann am Montag. Das Areal soll demnächst noch mit vier Bäumen geschmückt werden. Dafür hat die Gemeindeverwaltung schon Eiben besorgt.

Auch Steinmetzmeister Haack war am Montag zufrieden. Er blickte bereits auf eine seine nächsten Aufgaben. Im Frühjahr will er das Kriegerdenkmal in Wildberg sanieren.

Von Andreas Vogel