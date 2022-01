Neuruppin

Von der Sehnsucht nach kontaktarmen Urlaub in der Pandemie-Zeit hat die Hauptstadt profitiert. Während es in Berlin im vergangenen Jahr einen Boom bei den Ferienwohnungen und Ferienhäusern gab, scheint die Nachfrage nach Urlaubsdomizilen dieser Art im Ruppiner Land hingegen zwar gut, aber nicht ganz so bombastisch ausgefallen zu sein. Hinzu kommt: Die vergleichsweise gute Auslastung im Sommer gleicht die Defizite der Vermieter oftmals nicht aus, die während der Corona-Zwangspause bei ihnen entstanden sind.

Sommer war frühzeitig ausgebucht

So berichtet zum Beispiel Constanze von der Goltz: „Der Sommer 2021 war bei uns wirklich gut gebucht.“ Die meisten haben ihren Urlaub in der warmen Jahreszeit in den Häusern am Ruppiner See auch schon ein Jahr im Voraus vorbestellt, sodass es zu Saisonbeginn höchstens noch kleine Lücken gegeben habe. „Da hatten die spontanen Gäste kaum noch eine Chance, eine Unterkunft zu bekommen.“

Von der Goltz kümmert sich seit 2020 um die Vermietung der Ferienobjekte in Karwe, die zuvor dem in jenem Jahr verstorbenen Krafft Freiherr von dem Knesebeck gehörten. Schon zuvor hat sie ihren Onkel aber dabei geholfen, die Häuser auf dem Markt gut zu platzieren.

Langfristige Vermietung als Lösung

Sie schätzt auch, dass die Nachfrage nach Ferienwohnungen in der Region seit dem Fontanejahr 2019 angezogen hat. Und auch die Coronazeit habe für mehr Popularität gesorgt: Die Hauptstädter entdeckten den Raum um Berlin viel stärker als zuvor als Ausflugsort – und auch als Fluchtort für die Zeit der Lockdowns.

Das Fontanejahr 2019 sorgte nicht nur für Besuch von hochrangigen Persönlichkeiten wie die des Bundespräsidenten Walter Steinmeier, sondern auch für einen ordentlichen Schub insgesamt bei den Gästezahlen in der Region um Neuruppin. Quelle: Peter Geisler

Andererseits haben die Corona-Regeln aber, die die Vermietung zeitweise verboten, auch für größere Ausfälle im vergangenen Jahr gesorgt, erzählt Constanze von der Goltz. Um dem zu entkommen, wurde ein Teil der Objekte an Monteure vermietet. „Das war’s, was uns über die Pandemie gerettet hat.“

Tourismusexpertin schätzt Lage der Anbieter als schwierig ein

Diese Strategie scheint kein Einzelfall zu sein. Gerade bei Ferienwohnungen habe es in der letzten Zeit einige Marktaustritte gegeben, sagt Itta Olaj vom Tourismusverband Ruppiner Seenland. Wohl wegen der unsicheren Corona-Lage haben sich einige Anbieter entschieden, ihre Objekte lieber Dauermietern zu überlassen. „Erst kürzlich habe ich wieder von einem langjährigen Partnerbetrieb erfahren, dass dieser nicht mehr vermietet“, so die Geschäftsführerin.

Sie weiß, dass die Corona-Situation „extrem schwierig“ für die Branche ist. Zwar sei die Vermietungslage im Sommer auf einem guten Niveau gewesen. „Aber es fehlt alles andere. Und von drei Monaten kann keiner leben“, konstatiert Olaj.

Und die Aussichten seien auch nicht rosig. Die Branche warte äußerst bange darauf, welche Bestimmungen das Land nun neu erlässt und was vermutlich schon kurzfristig ab Montag gelten wird, sagte Olaj Mitte der Woche.

Ferienhausbetreiber fürchten strengere Corona-Regeln

Im Moment dürfen die Vermieter von Ferienwohnungen entsprechend der 3G-Regel Genesene, Getestete und Geimpfte beherbergen. Allerdings müssen sie von allen Gäste am Anfang des Urlaubs einen negativen Test verlangen. In Hotels oder Pensionen dürfen derzeit nur Genesene und Geimpfte übernachten.

Itta Olaj (Mitte) wirbt als Chefin des Tourismusverbands Ruppiner Seenland für die Region – und bangt aktuell mit den Betrieben, wie die Corona-Regeln ausfallen und sich auf die Buchungslage auswirken. Quelle: Henry Mundt

Die Ferienhausbesitzer fürchten, dass das für sie ab Montag ebenfalls gelten wird. Denn das könnte zu einem empfindlichen Einbruch bei den Buchungen führen. Hinzu komme die Frage, wie die Vermieter die Neuregelung so kurzfristig umsetzen sollen, so Olaj.

In diesem Januar ist touristisch besonders wenig los

Im Moment gibt es im Ruppiner Seenland allein in der Region Oranienburg ein wenig mehr Nachfragen nach Ferienhäusern als nach Hotels. Die Touristinformationen in Neuruppin, Rheinsberg, Fürstenberg oder Zehdenick stellen einen solchen Trend nicht fest, berichtet Olaj.

Wirkliche Aussagen, ob die 2G-Regelung in Hotels für einen temporären Aufschwung bei den Ferienhäusern gesorgt hat, sei allerdings derzeit schwierig. Denn Januar gehört in der Region nicht gerade zu den touristisch stark nachgefragten Monaten. „Und in diesem Jahr ist der Januar touristisch besonders still.“ Egal in welcher Vermietungsart.

Von Celina Aniol