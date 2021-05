Neuruppin

In einer Werkstatt auf dem Gelände der Neuruppiner Stadtwerke an der Heinrich-Rau-Straße hat es am Mittwochabend gebrannt. Der Alarm ging kurz nach 20 Uhr in der Leitstelle in Potsdam ein. Die Feuerwehr rückte wenige Minuten später mit fünf Löschfahrzeugen und 18 Einsatzkräften an.

In der Werkstatt hatte sich ein Ladegerät entzündet – vermutlich aufgrund eines technisches Defektes, sagt die Neuruppiner Polizeisprecherin Ariane Feierbach. Ein Mitarbeiter hatte den Brand mit einem Feuerlöscher schon selbst ersticken können.

Die Feuerwehr sicherte den Brandort noch und brachte das zerstörte Gerät ins Freie. Nach rund einer Stunde rückte sie wieder ab. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Von Reyk Grunow