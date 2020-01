Feuer in einem Mietshaus in Neuruppin

Neuruppin

Wegen eines Feuers in einem Mietshaus in der Neuruppiner Junckerstraße waren Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz die halbe Nacht lang im Einsatz. 18 Wohnungen waren betroffen. Die Mieter mussten über Stunden in einem Notquartier ausharren.

Das Brand war am Donnerstagabend gegen 22.45 Uhr ausgebrochen. Als die Feuerwehr am Einsatzort in der Junckerstraße 5b eintraf, hatte sich bereits dichter Qualm im gesamten Gebäude ausgebreitet.

Durch die Feuermelder geweckt, konnten sich die meisten Mieter selbst in Sicherheit bringen. „Eine Familie mussten wir aber retten“, sagt Einsatzleiter André Lehmann. Die beiden Eltern seien mit ihrem kleinen Kind nicht mehr aus der Wohnung gekommen. Der Hausflur war völlig verqualmt.

Männer und Frauen des Katastrophenschutzes halfen, die oft älteren oder gehbehinderten Bewohner zu betreuen und zurück in ihre Wohnungen zu bringen. Quelle: Reyk Grunow

Als sie die Feuerwehr sahen, machten sich die Drei am Fenster ihrer Wohnung bemerkbar. Mit Hilfe von sogenannten Fluchthauben haben Feuerwehrleute sie schließlich durch den Rauch ins Freie geleitet.

Bevor die Feuerwehrleute mit dem Löschen des Brandes im Keller beginnen konnten, mussten sie sicherstellen, dass außer ihnen keine weiteren Mieter mehr in Gefahr waren. Alle Wohnungen abzusuchen dauerte einige Zeit.

Der eigentliche Brand war relativ schnell unter Kontrolle. Offenbar hatten im Keller des mittleren der drei Aufgänge Paletten aus Holz Feuer gefangen, sagt Einsatzleiter Lehmann. Ob achtlos weggeworfene Zigarettenkippen oder etwas anderes den Brand ausgelöst hat, müssen Fachleute der Polizei klären.

Notquartier im benachbarten Pflegeheim

Mehrere Stunden dauerte es, den gefährlichen Qualm aus dem Haus zu entfernen. Mit großen Lüftern pustete die Feuerwehr dafür viel frische Luft ins Gebäude, die den Rauch aus dem Haus drückte.

Mitarbeiter von Katastrophenschutz und Rettungsdienst betreuten unterdessen die Mieter, die vorübergehend im benachbarten Pflegeheim des Arbeitersamariterbundes Schutz vor der nächtlichen Kälte gefunden hatten.

Gegen 1 Uhr in der Nacht konnten die ersten Bewohner wieder zurück. Vorher musste die Feuerwehr allerdings mit einem Messgerät überprüfen, ob alle Wohnungen frei von giftigem Rauchgas sind.

Die Neuruppiner Junckerstraße war wegen des Einsatzes gesperrt. Quelle: Reyk Grunow

Dabei stellten die Retter fest, dass eine Familie den Alarm und den stundenlangen Einsatz in ihrem Haus offenbar verschlafen hat. Die Mieter hatten nicht einmal auf das laute Klopfen der Feuerwehrleute reagiert, als die überprüft hatten, in welchen Wohnungen noch Personen waren.

Ihre Wohnung lag relativ weit vom Brandort entfernt, sodass diese Mieter unverletzt blieben. In der Nacht meldete sich jedoch eine andere Frau mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung. Sie wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in die Ruppiner Kliniken gebracht.

Die Neuruppiner Feuerwehr war mit 34 Frauen und Männern und sieben Fahrzeugen im Einsatz, der Katasrophenschutz des DRK mit neun weiteren Helfern und drei eigenen Fahrzeugen. Dazu kamen zwei Rettungswagen. Noch in der Nacht konnten nahezu alle Bewohner zurück in das Haus, das den Ruppiner Kliniken gehört.

Von Reyk Grunow