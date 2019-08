Neuruppin

Ein Alarm im Alten Gymnasium am Schulplatz ließ am Freitagnachmittag gleich mehrere Feuerwehren in Neuruppin ausrücken.

Gegen 16.30 Uhr hatte die automatische Brandmeldeanlage einen Notruf an die Einsatzzentrale in Potsdam weitergeleitet. Feuermelder hatten Rauch in dem Haus aufgespürt.

Das Alte Gymnasium wird öf...