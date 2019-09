Gnewikow

85 Jahre und kein bisschen leise – die Rede ist von der freiwilligen Feuerwehr Gnewikow, die am Samstag ihren Geburtstag feiern durfte und die schon so manches Riff in ihrer langen Geschichte umsteuern konnte.

1934 erstmals erwähnt, wurde die Wehr in den Jahren der DDR als Betriebsfeuerwehr der damaligen LPG...