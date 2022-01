Neuruppin

Schon wieder droht neuer Streit um den geplanten Neubau einer Hauptwache für die Feuerwehr in Neuruppin. Die Stadtverordneten der SPD, von Pro Ruppin, BVB/Freie Wähler und Wir in Neuruppin stellen die seit Jahren hin und her diskutierten Pläne zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen infrage.

Bei der Diskussion über den Stadthaushalt hatten die drei Fraktionen schon verhindern wollen, dass Neuruppin ein Grundstück für den Bau einer solchen Hauptwache erwirbt. Damals waren sie nach kurzer Diskussion im Hauptausschuss eingebrochen und hatten ihren Antrag angesichts des absehbare Widerstands der anderen Fraktionen wieder zurückgezogen.

Jetzt legen die drei Fraktionen ihre Forderung etwas anders formuliert erneut vor – und gehen sogar noch weiter. Im Sozialausschuss am Dienstagabend könnte es ab 18.30 Uhr im Neuruppiner Stadtgarten heiß hergehen.

Unmut bei Neuruppins ehrenamtlichen Feuerwehrleuten

Unter den Neuruppiner Feuerwehrleuten macht sich derweil zunehmend Frust breit. Seit Jahren werden die Ehrenamtler hingehalten, ohne dass es mit den Plänen für die neue Hauptwache wirklich vorangeht.

Schon 2017 hatte der damalige Bürgermeister Jens-Peter Golde bestätigt, dass die Zustände in der bisherigen Hauptwache an der Schinkelstraße nicht länger tragbar sind. 2019 kam ein Gutachter im Auftrag der Stadt zu dem Schluss, dass ein Neubau her muss, weil der Platz in der bisherigen Wache hinten und vorn nicht reicht.

Die derzeitige Hauptwache der Feuerwehr an der Schinkelstraße stammt aus den 90er Jahren und platzt inzwischen aus allen Nähten. Raum für einen Umbau gibt es dort kaum, sagen Wehrführung und Gutachter. Quelle: Reyk Grunow/Archiv

Zunächst war ein Grundstück am Bahnhof West für einen möglichen Feuerwehrneubau im Gespräch. Allerdings gibt es daran auch starke Zweifel, vor allem wegen des Bahnübergangs, der jede Stunde mehrfach das schnelle Ausrücken der Feuerwehr in Richtung Altstadt behindern könnte.

Inzwischen favorisiert die Stadtverwaltung einen anderen Standort: eine Fläche an der B167 neben der sogenannten Holländer Mühle. Dieses Grundstück müsste die Stadt allerdings erst kaufen. 2,5 Millionen Euro stehen dafür im Haushalt.

Neuruppin soll kein teures Grundstück für die Feuerwehr kaufen

Die drei Fraktionen wollten Ende 2021 verhindern, dass überhaupt Geld für einen Kauf eingeplant wird, sind damit aber gescheitert. Die Mehrheit der Stadtverordneten will statt immer neuer Diskussionen endlich Nägel mit Köpfen machen. Auch, weil die Abgeordneten fürchten, dass die Kosten von geschätzt jetzt schon weit über 20 Millionen Euro mit jedem Jahr weiter steigen.

Trotzdem stellen SPD, Pro Ruppin und BVB/Freie Wähler den Standort erneut infrage. Sie fordern, dass die Stadtverwaltung prüft, ob die Feuerwehr auf zwei Standorte aufgeteilt werden kann. Ein Teil der Wehr soll in der Schinkelstraße bleiben. Für einen Teil könnte eine kleinere neue Wache auf irgendeinem Grundstück gebaut werden, das der Stadt schon gehört.

Die Löschgruppe Nord hat bisher nur zwei alte, enge Garagen für die Autos in Gühlen-Glienicke und Binenwalde. Seit Jahren hoffen die Feuerwehrleute auf ein modernes Gerätehaus. Die Planung dafür sollte längst laufen. Quelle: Reyk Grunow

Sparen wollen die drei Fraktionen auch bei der geplanten neuen Feuerwache in Gühlen-Glienicke. Auch über sie wird seit vielen Jahre diskutiert. Jetzt wollen SPD, Pro Ruppin und BVB/Freie Wähler diesen Standort abspecken. Die Wache in Gühlen-Glienicke soll kleiner ausfallen als bisher gedacht und nur noch zwei statt geplanter drei Stellplätze bieten.

Für Neuruppins Stadtwehrführer Reinhard Jachnick kommt beides nicht infrage. Die Hauptwache auf zwei Standorte aufzuteilen ist für ihn keine Option: „Auf keinen Fall“, sagt er ganz klar: „Wir möchten alle Leute an einem Standort sehen.“ Dafür könnten zwei andere – in der Schinkelstraße und in Bechlin – geschlossen werden.

Auch eine kleinere Wache für Gühlen-Glienicke ist für Jachnick indiskutabel: „Dort brauchen wir eher noch mehr Platz.“

Die Feuerwehr dort ist so weit von Neuruppin entfernt, dass die ehrenamtlichen Helfer im Notfall lange allein und ohne Verstärkung aus der Stadt klarkommen müssen.

Gühlen-Glienickes Wehr ist für einen riesigen Bereich von Dorf Zechlin bis fast nach Krangen zuständig, sagt Einheitsführer Michael Peter – rund ein Drittel der Fläche von ganz Neuruppin. Gühlen-Glienicke hilft auch in vielen Nachbarorten aus, in den Randbereichen von Rheinsberg und des Amtes Temnitz.

Dafür müssen die Leute auch angemessen ausgestattet sein, wenn sie den Dienst für die Allgemeinheit schon ehrenamtlich und in ihrer Freizeit tun, sagt Peter, der auch Ortsvorsteher ist und Stadtverordneter der CDU.

Von Reyk Grunow