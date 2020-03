Corona-Verdacht: Feuerwehr in OPR stoppt Ausbildung

Neuruppin

Die Corona-Verdachtsfälle in Neustadt (Dosse) haben jetzt auch erste Folgen für die Feuerwehrleute. Sämtliche Wehren im Landkreis Ostprignitz-Ruppin haben ab sofort ihre Ausbildung und die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen auf Eis gelegt. Sie reagieren damit auf eine Empfehlung, die die Kreisbrandmeister aufgrund der Situation in Neustadt am Dienstag herausgegeben haben.

„Es gibt bei uns bisher keinen einzigen Corona-Fall“, versichert Wustraus Einheitsführer Nico Kühl. Es gehe jetzt vor allem darum, für den Fall der Fälle vorbereitet zu sein.

Reine Vorsicht, heißt es aus Neuruppin

„Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme“, sagt auch Reinhard Jachnick, der Stadtbrandmeister von Neuruppin. „Man weiß im Moment nie, wann das Virus wo auftaucht“, sagt er. Die Feuerwehren wollen auf jeden Fall verhindern, dass sich die Retter vielleicht untereinander anstecken und dann irgendwann mehr Helfer ausfallen als unbedingt nötig.

Die Ausbildung vorerst einzustellen ist bis jetzt nur eine Empfehlung. Doch alle Wehrführer in Ostprignitz-Ruppin hätten erklärt, sich dem anschließen zu wollen. Vorerst gilt die Ausbildungspause bis Ende März.

Von Reyk Grunow