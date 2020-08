Neuruppin

Nach einem Brand im Sportcenter musste die Schwimmhalle an der Trenckmannstraße in Neuruppin am Donnerstagnachmittag gesperrt werden. Im Keller hatte es in einem Schaltkasten einen Kabelbrand gegeben. Badegäste hatte das flackernde Licht bemerkt und sich Sorgen gemacht.

Die Sicht im Keller war durch dichten Rauch versperrt. Der Feuerwehr gelang es zunächst nicht, den Rauch mit einem Lüfter herauszudrücken, weil der Keller keine zweite Öffnung hatte.

Zusätzlich sorgten die Temperaturen weit über 30 Grad für erschwerte Bedingungen für die Männer und Frauen in den dicken Uniformen. 31 Leute mit sieben Fahrzeuge waren bis zu Abend im Einsatz. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

