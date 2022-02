Neuruppin

Auf der Suche nach Nachwuchskräften wollen die Feuerwehren im Lanskreis Ostprignitz-Ruppin stärker mit den Schulen zusammenarbeiten. Künftig soll es an möglichst vielen Schulen im Landkreis die Feuerwehrausbildung als reguläres Schulfach geben, kündigte der Kreisbrandmeister Olaf Lehmann jetzt an.

In Neustadt können sich Jugendliche schon jetzt im Unterricht zum Feuerwehrmann oder zur Feuerwehrfrau ausbilden lassen. Die Prinz-von-Homburg-Schule ist damit Vorreiter in Ostprignitz-Ruppin. Sie bietet den Brandschutzunterricht in Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr Neustadt (Dosse) seit 2020 als Wahlpflichtfach für die Schüler der 9. und 10. Klassen an.

Noch länger gibt es das Unterrichtsfach bereits an Schulen in Angermünde. In der Uckermark hatte der Kreistag 2021 beschlossen, das Angebot auf alle weiterführenden Schulen im Landkreis auszuweiten und dafür eine eigene Stelle in der Kreisverwaltung geschaffen.

Der Kreisfeuerwehrverband OPR will den Unterricht übernehmen

Soweit will Landrat Ralf Reinhardt in Neuruppin nicht gehen. Auch er unterstützt die Initiative ausdrücklich. Die Organisation soll hier aber nicht die Kreisverwaltung übernehmen, sondern der Kreisfeuerwehrverband, ein Zusammenschluss aller Feuerwehrleute im Landkreis.

Der Kreisbrandmeister Lehmann hofft, mit Unterstützung der Schulen etwas gegen den Mitgliederschwund bei den Wehren tun zu können.

Zwar ist die Zahl der Feuerwehrleute von 2020 zu 2021 von 1738 auf 1725 nur leicht gesunken. Innerhalb der vergangenen zehn Jahre haben die Feuerwehren aber fast jede vierte aktive Einsatzkraft verloren.

Jugendfeuerwehren in OPR wachsen trotz Coronapandemie

Die Jugendfeuerwehren im Kreis Ostprignitz-Ruppin sind trotz der schwierigen Lage im Corona-Jahr leicht gewachsen. Ende 2021 hatten sie laut Lehmann 689 Mitglieder, 28 mehr als ein Jahr zuvor.

Doch nicht alle, die als Jugendliche noch Feuer und Flamme für die Freiwilligenwehr sind, können später auch in den aktiven Dienst wechseln. „Viel junge Leute gehen uns leider verloren“, sagt der Kreisbrandmeister aus Erfahrung. Wer für Ausbildung oder Studium aus der Region wegzieht, kann im Notfall natürlich nicht helfen. Je mehr junge Leute der Ausbildung machen, umso besser.

Neustadt Amtswehrführer Heino Arndt ist vorsichtig optimistisch, wenn es um den Feuerwehr-Unterricht an der Prinz-von-Homburg-Schule geht. Bis zu 16 Jugendliche hatten sich bisher für das Fach entschieden, sagt er: „Das muss natürlich alles erst anlaufen.“

Am Ende steht der aktive Dienst in der freiwilligen Feuerwehr

Die Schule bietet das Fach über zwei Jahre an, in der 9. und 10. Klasse. In dieser Zeit durchlaufen die Jugendlichen die normale Truppmannausbildung. Am Ende sind sie dann soweit, dass sie in den aktiven Dienst wechseln und bei regulären Einsätzen mit ausrücken könnten. Mit 16 Jahren ist das möglich.

Olaf Lehmann hofft, dass das Fach schon nach den Sommerferien in weiteren Orten starten kann. Vorher seien aber noch einige Absprachen mit dem Bildungsministerium und mit den Schulen nötig, räumt er ein.

