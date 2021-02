Walsleben

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Sonntagabend an der Bahnstrecke des Regionalexpresses RE 6 zwischen Neuruppin und Wittstock gekommen. Gegen 21 Uhr wurde die FeWauerwehr von Walsleben an die Bahnstrecke gerufen. Dort soll es im Gleisbett zwischen Walsleben und Katerbow einen Ölfilm gegeben haben.

Die Strecke soll auf einer Länge von 250 Metern verunreinigt gewesen sein. Ein Zugführer hatte das Problem erkannt und daraufhin die Feuerwehr alarmiert.

Aufgrund eines technischen Defektes beim Regionalexpress RE6 hatte sich ein ölhaltiger Film im Gleisbett abgesetzt. Quelle: Alexander Bergenroth

Nach ersten Erkenntnissen ist bei einem Triebwagen des Regionalexpresses das Öl ausgelaufen – vermutlich durch einen technischen Defekt. In Absprache mit dem Bahnmanager wurde die Bahnstrecke vorübergehens gesperrt. Bis in die Nacht hinein waren die Einsatzkräfte dabei, den ölhaltigen Film aufzunehmen und abzustreuen. Am Montag sollte eine Spezialfirma die restlichen Arbeiten übernehmen.

Zuvor hatte es bereits wegen des Schneefalls in Berlin Probleme mit dem Zugverkehr nach Neuruppin gegeben.

Von Alexander Bergenroth