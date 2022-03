Neuruppin

Ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Junckerstraße bemerkte am Mittwoch gegen 16.30 Uhr, dass in einer Nachbarwohnung der Rauchmelder ausgelöst hatte und klingelte bei der Tür der betroffenen Wohnung.

Weil der 46-jährige Mieter orientierungslos wirkte und es aus seiner Wohnung nach Rauch roch, verständigte der Anwohner die Feuerwehr.

Bei der Begutachtung der Wohnräume fiel auf, dass der 46-Jährige, der offensichtlich stark betrunken war, eine Pfanne auf dem Herd genutzt und sich darin befindliches Fett offenbar entzündet hatte.

Unter anderem wurde die Küchenzeile beschädigt. Der Mieter blieb unverletzt. Sein Alkoholtest ergab einen Wert von 3,23 Promille. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

Von MAZ-online