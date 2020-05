Firma spendiert 1000 Liter Desinfektionsmittel für Ostprignitz-Ruppin

Werder

Die Amtsdirektoren und Bürgermeister haben eine Sorge weniger: Sie müssen sich in den nächsten Monaten nicht darum kümmern, dass es in öffentlichen Einrichtungen in Ostprignitz-Ruppin wie Schulen und Bibliotheken ausreichend Desinfektionsmittel gibt. Das Chemieunternehmen Atotech, das weltweit produziert und auch ein Werk im Temnitzpark in Werder bei Neuruppin betreibt, wird die zehn Kommunen beliefern.

Die erste Hälfte wurde gleich am Mittwoch verteilt

Die erste Rate, etwa 1000 Liter, überreichte Werkleiter Christian Wunderlich (57) am Mittwoch in Werder als Spende, abgefüllt in unterschiedlich großen Plastikbehältern. Die ersten gut 400 Liter sollten gleich noch am Mittwoch durch die Awu in Fehrbellin, Lindow, Neuruppin und Walsleben verteilt werden, da die Wirtschaftsfördergesellschaft REG zuvor in den zehn Kommunen den Bedarf abgefragt hatte.

„Wir können glücklich sein, solche Unternehmen bei uns in der Region zu haben“, sagte Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin), der von einer guten Zusammenarbeit in der „kommunalen Familie“ sprach.

Firma hat die Berliner Charité beliefert

Denn eingefädelt hat die Kooperation zwischen Atotech und den Kommunen Thomas Kresse. Der Temnitz-Amtsdirektor hatte Anfang April gehört, dass das Unternehmen, das im Temnitzpark rund 60 Mitarbeiter beschäftigt, 600 Liter Desinfektionsmittel für die Charité in Berlin liefert. „Kann Atotech die Mittel nicht auch für uns produzieren?“, fragte Kresse erst in der wöchentlichen Telefonkonferenz von Kreisverwaltung und Bürgermeistern – und danach sogleich Werkleiter Wunderlich.

„So schnell müssten wir viel häufiger agieren“, sagte Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann (parteilos), der am Mittwoch ebenfalls nach Werder gekommen war. Gehrmann wollte sich persönlich bei Atotech bedanken. „So eine Hilfe ist nicht selbstverständlich und sucht ihresgleichen.“ Der Wittstocker Bürgermeister glaubt, dass die Ausnahmeregeln in Zeiten der Corona-Pandemie auch ihr Gutes haben können. „Man kann dank der tollen Zusammenarbeit schnell agieren und Dinge umsetzen.“

Ende Mai startet die nächste Abfrage

Gehrmann hatte dafür gleich noch ein Beispiel parat: So produziert ein Wittstocker Unternehmen seit Kurzem spezielle Ständer für die Desinfektionsmittel, damit sowohl Kinder als auch Erwachsene ohne Probleme ihre Hände von Keimen befreien können.

Atotech, das eigentlich auf Lösungen zur Oberflächenbehandlung spezialisiert ist und weltweit etwa 4000 Mitarbeiter beschäftigt, hat bis Oktober eine Genehmigung für die Produktion von Desinfektionsmittel in Werder. Dafür werden monatlich etwa 2000 Liter Ethanol gebraucht, der Rohstoff wird von einem Berliner Großhändler bezogen. In einem extra Raum wird das Desinfektionsmittel dann nach einem Rezept hergestellt, das die Weltgesundheitsorganisation WHO empfohlen hat.

Die REG will Ende Mai die Kommunen im Landkreis erneut abfragen, wie hoch ihr Bedarf an Desinfektionsmitteln ist. Temnitz-Amtsdirektor Kresse geht davon aus, dass derartige Desinfektionsmittel sicher noch bis weit in das nächste Jahr gebraucht werden.

