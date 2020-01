Neuruppin/Neubrandenburg

Seit November werden Firmenfahrzeuge in Mecklenburg-Vorpommern immer wieder Ziele von Diebstählen. Wie die Polizei am Montag berichtete, wurde nun in Neubrandenburg erneut ein Fahrzeug eines Elektronikmarktes samt Werkzeug gestohlen, ein anderer Werkstattwagen wurde geplündert. Hinzu kämen Fälle in Kyritz und Löwenberg in Nordbrandenburg. Die Diebstähle in Neubrandenburg waren am Sonntag gemeldet worden. Der Schaden wurde auf rund 30 000 Euro geschätzt.

Mehrere Fälle im Norden Brandenburgs

Damit wurden seit Mitte November im Osten Mecklenburg-Vorpommerns - vor allem auf der Insel Usedom - mehr als 65 Firmenfahrzeuge aufgebrochen oder gestohlen. Der Schaden wird auf rund 200 000 Euro geschätzt. Die Polizei in Anklam (Vorpommern-Greifswald) hat bereits eine Sonderkommission gebildet, da organisierte Kriminalität hinter der Serie vermutet wird.

Nach Angaben der Polizei in Neuruppin gibt es inzwischen auch im Norden Brandenburgs eine Häufung solcher Vorfälle. So wurden am Wochenende mehrere aufgebrochene Firmentransporter in Löwenberg und Kyritz gemeldet, aus denen Werkzeug im Wert von mehr als 10 000 Euro verschwand.

Von RND/dpa