Neuruppin

Gleich drei Gebiete im Ruppiner Land kommen als Atommüll-Endlager in Frage. Das geht aus dem Bericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung hervor, der am Montagvormittag veröffentlicht wurde. Es handelt sich dabei um die bereits bekannten Standorte bei Netzeband sowie Flecken Zechlin. Neu ist in der Auflistung der Neuruppiner Ortsteil Wulkow.

In dem Papier weist das Unternehmen insgesamt 90 Gebiete in Deutschland aus, die potenziell als Lagerort für hochradioaktiven Abfall geeignet sind. Weitere Untersuchungen sollen folgen, um den Kreis weiter einzugrenzen. Erst 2031 soll entschieden werden, wo das Endlager tatsächlich errichtet wird. Das Hauptkriterium bei der Suche: Der gefährliche Müll soll dort ab 2050 für eine Million Jahre sicher gelagert werden können.

Anzeige

„Dann können wir die Bude hier zu machen“

„Wenn das mit dem Atommüll-Endlager kommt, dann können wir die Bude hier zu machen“, kommentiert der Rheinsberger Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB-Freie Wähler) die Bekanntgabe von Flecken Zechlin als möglichen Lagerstandort. Denn dann werde sich kaum ein Besucher mehr ausgerechnet in die Region verirren, die kaum ein anderes Standbein als den Tourismus habe.

„Wenn das aber rein nach wissenschaftlichen Kriterien festgelegt wird, dann müssen wir das akzeptieren“ so Schwochow. Schließlich müsse der gefährliche Abfall irgendwo hin. Das Abladen im Ausland sei unmoralisch.

Zweifel an einem demokratischen Verfahren

Schwochow geht allerdings davon aus, dass die Beteiligung der Bürger und der betroffenen Regionen kaum eine Rolle spielen wird. Sprich: Dass ihre eventuelle Kritik nicht berücksichtigt wird. Und, dass am Ende der Suche vermutlich parteipolitisch im Bundestag über den Standort entschieden wird. Das ärgert ihn mächtig.

Rheinsbergs Bürgermeister glaubt, dass das von Abgeordneten aus Bayern und Nordrhein-Westfalen dominierte Gremium eher für eine Region im Norden denn im Süden oder Westen der Republik stimmen wird – und wegen der zahlenmäßigen Überlegenheit auch Oberhand bekommen wird. „So wie es angelegt ist, ist es kein demokratisches Verfahren.“ Aus Sicht von Schwochow ist es deshalb im Moment das Wichtigste, dass die Bundestagsabgeordneten der Region in und um das Ruppiner Land bei dem Thema mehr Engagement als bisher an den Tag legen.

Wenig überrascht war am Montag auch Thomas Kresse, der Direktor des Amtes Temnitz. Kresse hatte erwartet, dass für die Geologen Netzeband durchaus interessant sein könnte. „Keiner wünscht sich, der Auserwählte zu sein“, sagte Kresse. Allerdings glaubt der Amtsdirektor auch nicht, dass es überhaupt einen geeigneten Standort für ein Atommüll-Endlager in Deutschland gibt.

Von Celina Aniol und Andreas Vogel