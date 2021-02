Neuruppin

Ein Schwein im Stall zu haben, das war früher auf dem Land nichts Besonderes und fast in jedem Dorf gab es einen Schlachter. Diese Zeiten sind vorbei. Schweinehaltung in Brandenburg ist oft mit großen Betriebseinheiten verknüpft, Schlachthöfe sind rar geworden und der Produktionszweig Schweinefleisch steht immer mehr in der öffentlichen Diskussion.

Haltungsbedingungen wie mangelndes Platzangebot, Einsatz von Antibiotika und das Schwänzekupieren stehen in der Kritik. Tierhalter sollen möglichst auf den Einsatz von Importsoja verzichten und zunehmend auf regionale Futtermittel zurückgreifen, Transportwege sollen mit Rücksicht auf Tierwohl und Klimaschutz möglichst kurz sein.

Doch um all diese nachvollziehbaren Forderungen erfüllen zu können, müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Und wohin mit den schlachtreifen Schweinen, wenn der Schlachthof in der Region seit Wochen dicht ist? – So wie der Neuruppiner Schlachthof Färber, der im Januar seinen Schlachtbetrieb in der Folge von Vorwürfen des Deutschen Tierschutzbüros einstellen musste.

Rettungsanker Fleischerei Ribbe

Zwei Mitarbeitern wurde wegen des Vorwurfs der Tierquälerei die Schlachterlaubnis entzogen. Regionale Verarbeitungsketten zu verwirklichen, ist derzeit im Landkreis schwierig, denn bereits seit 2018 ist auch der Hakenberger Schlachtbetrieb geschlossen.

Für viele Tierhalter der Region ist nun die Wusterhausener Fleischerei Ribbe der Rettungsanker. Der traditionsreiche Familienbetrieb wurde 1874 vom Urgroßvater Hermann Ribbe gegründet. Die eigene Schlachtung stand für alle Generationen im Vordergrund, um den Frischegrad des Fleisches und Qualität der Erzeugnisse gewährleisten zu können.

Wurstzubereitung auf dem Landhof Linke Quelle: Cornelia Felsch

Dennoch führten auch im Betrieb Ribbe behördliche Auflagen von 1994 bis 1997 zu einer Zwangspause im Schlachtbetrieb. Nach der Erfüllung aller Auflagen konnte der Schlachtbetrieb im Januar 1998 wieder aufgenommen werden.

Wurst nach traditionellen Rezepten

Für viele Schlachtviehhalter der Region in den vergangenen Jahren die Rettung, auch wenn sie mittlerweile auf einen Schlachttermin warten müssen. Drei erfahrene Fachkräfte im Schlachtbetrieb können das Dilemma in der Region nicht lösen. Auch ihre Arbeitszeit ist begrenzt.

Zur Stammkundschaft gehört mittlerweile der Landhof Linke aus Ganzer. Jährlich im Oktober startet die Fleischerei im Landkreis Ostprignitz-Ruppin die neue Schlachtsaison. Dann gehen frische Wurstprodukte aus eigener Produktion, hergestellt nach traditionellen Rezepten, über die Verkaufstheke im Hofladen.

In der Fleischerei Ribbe in Wusterhausen wird noch Wert auf eigene Schlachtung gelegt. Quelle: André Reichel

Wöchentlich lassen die Linkes drei bis vier Schweine in dem Wusterhausener Betrieb schlachten. Vermarktungsprobleme gibt es auch in Coronazeiten nicht. „Die Leute nehmen auch in Kauf, dass sie zeitweise etwas länger anstehen müssen. Zwei Stunden werden es dann schon mal, denn gegenwärtig können nicht mehr als zwei Kunden in das Geschäft. Zu Beginn des Jahres lief etwas ruhiger, aber das ist eigentlich immer so nach Weihnachten“, sagt Volkmar Linke.

Fleischer mit Schlachtgenehmigung

Auch von der Stephanus-Stiftung in Heilbrunn gehen im Jahr 450 bis 500 Schweine auf die letzte Reise zum Schlachthof Ribbe. „Einer unserer drei Fleischer besitzt eine Schlachtgenehmigung und übernimmt selbst das Schlachten unserer Tiere in dem Wusterhausener Betrieb. Wir haben uns schon vor eineinhalb Jahren vom Neuruppiner Schlachthof getrennt“, sagt Betriebsstättenleiter Burkhard Brandt.

Er ist froh, dass die Fleischerei Ribbe der Stephanus-Stiftung diese Möglichkeit einräumt. „Viele andere Tierhalter sind jetzt in einer echten Notlage.“ Auch die Kuhhorster haben rechtzeitig den Schlachtbetrieb gewechselt.

„Wir hatten uns bereits zu Weihnachten im vergangenen Jahr vom Neuruppiner Schlachthof verabschiedet. Es gab Unstimmigkeiten, weil wir immer früher liefern sollten und das passte nicht in unsere Zeitabläufe“, erzählt der Chef des Ökohofs Hannes-Peter Dietrich, der nun ebenfalls in Wusterhausen schlachten lässt. Die Schweine kommen als Hälften zurück nach Kuhhorst, wo sie weiter verarbeitet werden.

Schlachten muss transparenter werden

Ob in einer Fleischfabrik wie in Neuruppin oder im kleinen Schlachthof in Wusterhausen – wenn wir Fleisch essen wollen, müssen die Tiere sterben und das Töten ist kein angenehmer Job. Als Verbraucher macht man sich kaum Gedanken darüber, was in Menschen vorgeht, deren Beruf das Schlachten ist. Für Hannes-Peter Dietrich ist klar, dass sich einiges ändern muss. „Das Schlachten muss transparenter werden. Wenn wir Angst haben, zu zeigen, wie es vonstatten geht, dann stimmt da etwas nicht.“

Die hohen Auflagen können es allein nicht richten, denn auch die Ämter sind oft überfordert. „Wir brauchen einheitliche Standards und dazu müssen Konzepte erarbeitet werden. Wir müssen uns mit den Ämtern zusammensetzen.

Mit ihrem Wissen können wir darüber nachdenken, wie bestimmte Prozesse in Zukunft denkbar sind, so dass wir uns Landwirtschaft auch noch leisten können“, sagt Dietrich. Am Ende entscheidet der Verbraucher selbst . „Er wird auch gern etwas mehr bezahlen, wenn er weiß, dass die Tiere sachgemäß in der Nähe geschlachtet wurden.“

Von Cornelia Felsch