Flüchtlingshilfe: Kritik aus Rheinsberg am Landkreis OPR

Die gute Nachricht zuerst: In Rheinsberg können sechs Wohnungen der Rheinsberger Wohnungsgesellschaft (Rewoge) an ukrainische Flüchtlinge übergeben werden. Sie sind nach längerem Leerstand in den vergangenen Tagen saniert und möbliert worden.

Darüber hinaus hat die Rewoge dem Kreis zwölf weitere Wohnungen zur Vermietung übergeben. Diese müssen allerdings noch möbliert werden – und da hakt es laut Rewoge-Chef Stephan Greiner-Petter. „Das könnte alles viel schneller und reibungsfreier gehen.“

Rewoge-Chef: Viele Flüchtlinge wollen helfen

Für Reibung sorgt demnach vor allem eine Anordnung der Kreisverwaltung in Neuruppin, wonach ukrainische Flüchtlinge nicht beim Herrichten und Möblieren von Wohnungen helfen dürfen, in die sie im günstigsten Fall wenig später selbst einziehen würden.

Der Landkreis begründet sein Vorgehen mit versicherungstechnischen Bedenken, weil die Flüchtlinge sich beim Aufbau verletzen könnten, so Greiner-Petter. Das Verständnis des Rewoge-Chefs für diese Argumentation hält sich in Grenzen. „In der Ukraine gibt es auch Einrichtungshäuser wie Ikea.“

Die Haltung des Kreises führt laut Greiner-Petter dazu, dass Wohnungen, die die Rewoge mit Elektroherden und Spülen ausgestattet hat, nicht so schnell hergerichtet werden können, wie es eigentlich möglich wäre. „Viele Flüchtlinge wollen helfen“, so Greiner-Petter.

Schwieriges Verhältnis zwischen Rheinsbergs Bürgermeister und Landrat

Laut dem Rheinsberger Stadtverordneten Freke Over (Linke) dürfen das die Flüchtlinge auch. Dazu gebe es ein Rundschreiben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf), wonach das ehrenamtliche Tätigkeit sei, die versichert wäre. Der Rechtsanwalt des Kreises sei aber anderer Meinung, bedauert Over. Der Abgeordnete betreibt mit seiner Partnerin das Ferienland Luhme, in dem seit März ukrainische Flüchtlinge untergebracht sind. Die ersten können jetzt in Wohnungen umziehen.

„Ich habe täglich drei bis vier Wohnungsanfragen von ukrainischen Flüchtlingen“, sagt dazu der Rewoge-Chef. Greiner-Petter spricht vom „Amtsschimmel“, der ehrenamtliches Engagement kaputt mache. Zudem vermutet Greiner-Petter, dass das seit Langem angespannte Verhältnis zwischen Landrat Ralf Reinhardt (SPD) und dem Rheinsberger Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB-Freie Wähler) die Situation nicht eben erleichtert.

Landrat hat Einladung nach Rheinsberg abgelehnt

Der Landrat hatte die Rheinsberger im Januar mit den Plänen überrascht, das einstige Hotel „Seeblick“ in Flecken Zechlin zu einem Heim für geflüchtete Familien umbauen lassen zu wollen. Das Gros der Rheinsberger Stadtverordneten lehnt das ab.

Um das Verhältnis zwischen Landrat und Bürgermeister zu entspannen, hatte Mitte Februar der Sozialausschuss des Kreistages eine gemeinsame Sitzung des Rheinsberger Ältestenrates mit Reinhardt empfohlen. Diese Sitzung sollte am Montag, 11. April, stattfinden – doch der Landrat lehnte ab und verwies stattdessen auf den zuständigen Amtsleiter für Familien und Soziales. Mit diesem könnten konkrete Fragen erörtert werden.

Rheinsbergs SPD-Fraktionschefin Ulrike Liedtke ist darüber enttäuscht. Schließlich hätten bei einem direkten Gespräch mit dem Landrat zum Unterbringen von Flüchtlingen in und um Rheinsberg auch Missverständnisse ausgeräumt werden können. „Es muss einen neuen Anlauf geben“, so Liedtke.

Von Andreas Vogel