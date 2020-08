Neuruppin

Wo passierte das Zugunglück aus dem Fontane-Gedicht „Die Brück am Tay“? Welche Sprachen konnte Theodor Fontane fließend sprechen? Und was für ein Unternehmen gründete sein jüngster Sohn Friedrich?

Wer jetzt denkt „Wer weiß denn sowas?“, denkt richtig. Die Fontane-Festspiele bekommen in diesem Jahr Zuwachs. Erstmals wird es im September eine Quizshow mit prominenten Gästen und Publikum geben, angeleitet von Fernsehmoderator und Kulturfachmann Max Moor.

Anzeige

Vorbild ist eine beliebte Quizshow im Fernsehen

Auf die Show im Stadtgarten am Sonntag, 13. September, freut sich Festival-Cheforganisatorin Uta Bartsch schon besonders. „Das wird bestimmt eine tolle Sache“, sagt sie und ist ein bisschen aufgeregt, wenn sie daran denkt. Es wird immerhin eine Premiere.

Weitere MAZ+ Artikel

Vorbild ist die beliebte Quizshow aus dem Fernsehen mit Superhirn Bernhard Hoëcker und Quizmaster Elton als Chefs der beiden Rateteams. Anders als im Fernsehen wird es in Neuruppin nur ein Thema geben: natürlich Theodor Fontane. Die beiden Mannschaften bestehen aber auch in der Fontanestadt aus bekannten Schauspielerinnen und Moderatoren. Und natürlich ist das Publikum aufgerufen, sich zu beteiligen.

Komprimiert auf wenige Wochen

Eigentlich hätten die Fontane-Festspiele in diesem Jahr schon viel früher starten sollen. Wäre nicht die Corona-Krise dazwischengekommen, hätte es Veranstaltungen von Mai bis November gegeben. Jetzt findet nahezu dasselbe Programm komprimiert auf wenige Wochen statt. Los geht es am Sonnabend, 12. September, mit dem Fontane-Lyrik-Projekt in der Neuruppiner Pfarrkirche.

Auch Schauspieler Boris Aljinovic ist mit dabei. Quelle: privat

Das Motto in diesem Jahr: Theodor und Theodor. Die Schauspieler Petra Schmidt-Schaller, Boris Aljinovic und Martin Feifel präsentieren Gedichte und Auszüge aus dem Briefwechsel von Theodor Fontane und Theodor Storm.

Beide haben sich gut gekannt und viel geschrieben, sagt Uta Bartsch. Regisseur Gösta Knothe, der auch bei den vergangenen Festivals bereits die Texte für das Lyrikprojekt herausgesucht hatte, hat aus den vielen Briefen auch diesmal spannende Passagen für die Veranstaltung in Neuruppin ausgewählt. Die Musik für den Abend kommt vom Akkordeonisten Felix Kroll.

Fontane-Festspiele vom 12. September bis 15. November Sonnabend, 12. September:10 und 13 Uhr Literarische Fontane-Stadtspaziergänge mit Alexander Bandilla15 Uhr Frisch, fromm & fontig, vor der Kulturkirche17 Uhr Fontane-Lyrik-Projekt mit Boris Aljinovic, Petra Schmidt-Schaller und Martin Feifel, Kulturkirche Sonntag, 13. September:10 bis 18 Uhr Fontane-Busausflug „Fünf Schlösser“ 11 und 13 Uhr Literarische Fontane-Stadtspaziergänge mit Alexander Bandilla17 Uhr Fontane-Quiz-Show (moderiert von Max Moor), Kulturhaus Stadtgarten Donnerstag, 17. September:19 Uhr Buchpremiere | Frank Matthus – Drei Stücke, Fontanebuchhandlung Freitag, 18. September:17 Uhr Literarischer Fontane-Stadtspaziergang mit Hans Machowiak19 Uhr Michael Roes liest aus „Melancholie des Reisens“, Moderation Knut Elstermann, Siechenhauskapelle Sonnabend, 19. September:10 Uhr Literarischer Fontane-Stadtspaziergang mit Hans Machowiak15 Uhr Iris Hanika liest aus „Echos Kammern“, Moderation Shelly Kupferberg, Café Constance Wustrau19 Uhr Tom Kummer liest aus „Von schlechten Eltern“, Moderation Andreas Knaesche, Café Hinterhof Sonntag, 20. September:11 Uhr Annette Pehnt liest aus „Alles was Sie sehen ist neu“, Moderation Sieglinde Geisel, Altes Gymnasium13 Uhr Fontane-Stadtspaziergang mit Alexander Bandilla14 bis 18 Uhr Hereinspaziert: Neuruppiner öffnen ihre Gärten und Höfe15 Uhr Gerwin van der Werf liest aus „Der Anhalter“, Moderation Jan Konst, Altes Gymnasium Freitag, 25. September:19 Uhr Benjamin Quaderer liest aus „Für immer die Alpen“, Moderation Anja Kretschmer, Museum Sonnabend, 26. September:ab 14 Uhr Mobiles Fontane-Einsatzkommando15 Uhr Olivia Wenzel liest aus „1000 Serpentinen Angst“, Moderation Christhard Läpple, Beckers Scheune Wuthenow19 Uhr Marina Frenk liest aus „Ewig her und gar nicht wahr“, Moderation Marion Brasch, Fontanebuchhandlung Sonntag, 27. September:11 Uhr Peter Schneider liest aus „Vivaldi und seine Töchter“, Moderation Bernhard Robben, Altes Gymnasium15 Uhr Jens Mühling leist aus „Schwere See“, Moderation Andreas Knaesche, Siechenhauskapelle Poesiefestival „Pop und Petersilie“ findet vom 12. bis 15. November in Neuruppin statt. Der genaue Ort der einzelnen Veranstaltungen steht noch nicht fest. Freitag, 13. November:19 Uhr Lyrik-Auftakt21 Uhr Poetry Open Stage Sonnabend, 14. November:15 Uhr Lyrik-Duett mit Marion Poschmann und Anja Utler17.30 Uhr Annika von Trier20 Uhr Lyrik-Duett mit Arne Rautenberg und Christian Futscher Sonntag, 15. November:11 und 15 Uhr Lyrik-Matinee und Lyrik-Salon

Uta Bartsch ist froh, dass die Festspiele jetzt endlich ganz real beginnen können. In den vergangenen Monaten haben die Festivalmacher versucht, sich mit digitalen Angeboten im Internet in Erinnerung zu halten. Die Resonanz war sehr verschieden. Alle haben darauf gefiebert, endlich wieder direkt vor Publikum auftreten zu können.

Das Programm musste verschoben werden, konnte in den wesentlichen Punkten aber bleiben wie geplant. „Alle Schauspieler, die wir Anfang des Jahres angefragt und eingeplant hatten, können auch den neuen Termin wahrnehmen“, sagt Uta Bartsch. Für die Organisation ist das eine riesige Erleichterung.

Schauspieler Hans Machowiak führ Gäste auf einen Literarischen Spaziergang durch die Fontanestadt. Quelle: Dietmar Stehr

Es geht endlich los – wenn auch mit viel weniger Publikum

Es gibt schon genügend andere Probleme. Die Corona-Schutzregeln zwingen die Festspielmacher dazu, mit viel weniger Publikum zu planen. „Wir haben sonst mehr als 450 Menschen in die Pfarrkirche bekommen“, sagt Uta Bartsch. Jetzt, da jeder mindestens zwei Meter Sicherheitsabstand zu jedem Nachbar einhalten muss, geht das auf keinen Fall. Vielleicht passen noch 200 Besucher in die Kirche.

Uta Bartsch und Anna Strache (r.) feilen noch an den letzten Details des Festspielprogramms. Quelle: Reyk Grunow

Bei den anderen Veranstaltungsorten sieht es nicht besser aus. Die Räume, in denen die moderierten Lesungen des Reiseliteraturfestivals „Neben der Spur“ stattfinden, sind meist ziemlich klein. Wo die Gäste in den vergangenen Jahren kuschelig zusammengerückt sind, gilt diesmal derselbe Sicherheitsabstand für alle.

Für die Festivalmacher ist das doppelt schwierig: Sie erreichen weniger Publikum – und ihnen fehlen die Einnahmen aus dem Verkauf der Tickets in der Kasse. Es war ohnehin schon alles knapp kalkuliert. „Was das finanziell am Ende werden wird, kann ich noch gar nicht sagen“, erklärt Uta Bartsch und lacht. Das Problem des Geldes stellen die Veranstalter erst einmal hintan. Im Moment zählt für sie vor allem eines: Es geht endlich weiter mit der Kultur in Neuruppin.

Von Reyk Grunow