Fontane-Festspiele: Ein Quantum Mumpitz darf nicht fehlen

Neuruppin

Die Fontane-Festspiele in Neuruppin werden am Freitag, 20. August, mit der Verleihung des Fontane-Literaturpreises an Judith Zander in der Neuruppiner Pfarrkirche fortgesetzt. Dazu wird nicht allein Kulturministerin Manja Schüle (SPD) erwartet, sondern auch der wortgewaltige und deutschlandweit bekannte Literaturkritiker Denis Scheck, der auch Übersetzer und Journalist ist.

Kulturliebhabern ist Scheck sicher aus der Fernsehsendung „Druckfrisch“ bekannt, bei dem er Romane, Sachbücher und Schriftsteller vorstellt. Am Freitag wird Scheck in der Neuruppiner Pfarrkirche verraten, was er von den Werken von Judith Zander hält. Die Schriftstellerin und Übersetzerin, Jahrgang 1980, stammt aus Anklam in Mecklenburg-Vorpommern und erhält den Fontane-Literaturpreis für ihr Buch „Johnny Ohneland“, das 2020 erschienen ist.

Wegen Corona: Anmeldung per Mail notwendig

Wer keine Karte mehr für die Veranstaltung am 20. August in der Pfarrkirche ergattern kann (wegen der Corona-Regeln ist eine Anmeldung per Mail an anmeldung.fontanepreis.de notwendig) hat noch eine weitere Chance, die junge Autorin persönlich kennen zu lernen: Denn mit der Lesung von Judith Zander einen Tag später, am 21. August um 15 Uhr im Alten Gymnasium in Neuruppin, wird die achte Auflage des europäischen Festivals der Reiseliteratur in Neuruppin eröffnet.

„Uns war schon vor zwei Jahren klar, dass wir uns bei den Fontane-Festspielen nicht allein auf Pfingsten konzentrieren sollten, sondern ein Programm für das ganze Jahr anbieten wollen“, sagt Otto Wynen. Der Neuruppiner ist gemeinsam mit Peter Böthig künstlerischer Leiter des europäischen Reiseliteraturfestivals. Die zwei Literatur-Enthusiasten lassen sich für das Festival von den Verlagen etwa 50 Neuerscheinungen schicken und treffen daraus eine Auswahl für das Festival.

Bekannte Moderatoren bei den 16 Lesungen

Das Besondere dabei: Die Lesungen werden zumeist von bekannten Schauspielern oder Radiojournalisten moderiert. 16 Lesungen gibt es diesmal, darunter sind auch Autoren aus den Niederlanden, Österreich, Polen und der Schweiz. Zu den Moderatoren gehören neben dem Übersetzer Bernhard Robben aus Brunne die Radio-Leute Shelly Kupferberg, Marion Brasch und Knut Elstermann.

Vier literarische Fontane-Stadtspaziergänge sowie das Fontane-Lyrik-Projekt ergänzen das Festival. Zu Letzterem wird am 28. August, ab 17 Uhr in die Pfarrkirche eingeladen. Dabei komme auch die Musik nicht zu kurz, betonte Uta Bartsch, die mit Frank Matthus, Otto Wynen und Peter Böthig zu den vier Initiatoren der Fontane-Festspiele gehört. Diese fanden 2010 zum ersten Mal statt.

Der Schlüssel von Fontanes Schreibtisch wird versteigert

Bereits um 14 Uhr beginnt am 28. August im Alten Gymnasium das Versteigerungstheater „Ein gewisses Quantum Mumpitz“, wobei der Titel auf einen Ausspruch von Fontane zurückgeht. Diesmal werden neun Exponate versteigert, darunter auch der Schlüssel von Fontanes Schreibtisch. Dieser wurde in Schloss Wieck bei Greifswald gefunden, verriet Peter Böthig. Die neun Exponate werden ab 20. August im Foyer des Alten Gymnasiums ausgestellt.

Zum Ende der Fontane-Festspiele wird am 11. September von 19 bis 23 Uhr zu einem Fontane-Tanzvergnügen auf dem Neuruppiner Schulplatz mit dem mobilen Fontane-Einsatzkommando sowie einer Licht-Tanz-Aufführung eingeladen. Der Titel: Tingel, Tanz und Fonane. „Die Leute brauchen Freude, und sie wollen tanzen“, sagt Uta Bartsch.

Weitere Informationen zu den Fontane-Festspielen, die wegen der Corona-Pandemie diesmal im Mai begonnen haben, gibt es im Internet auf der Seite www.fontane-festspiele.com sowie im Festspielbüro unter der Telefonnummer 03391/6 59 81 98.

Von Andreas Vogel