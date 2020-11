Neuruppin

Deutschland hat zu gemacht, und das vom 13. bis 15. November in Neuruppin geplante Poesiefestival „Pop und Petersilie“ der Fontane-Festspiele wurde abgesagt.

Aber so ganz ohne Poesie wollen die Festspielmacher die Neuruppiner nicht in die dunkle und kalte Jahreszeit entlassen. Deshalb haben sie nach einer Corona-konformen Alternative gesucht und diese in die Tat umgesetzt: Seit Freitag und noch bis Montag, 30. November, können die Neuruppiner durch ihre Stadt spazieren und sich dabei poetisch inspirieren lassen.

An fünf „Lyrik- Stationen“ mit je drei Lyrik-Bannern auf dem Neuruppiner Schulplatz, im Stadtzentrum und an der Ruppiner Seepromenade werden sie auf Texte und Gedichte der zehn Lyrikerinnen und Lyriker treffen, die zum Poesiefestival eingeladen waren. Großformatig, kontaktfrei und individuell erlebbar.

Banner mit Texten von zehn Autoren

Beim Stadtbummel können sie sich poetisch verführen lassen von Kathrin Schmidt, Bas Böttcher, Marion Poschmann, Anja Utler, Arne Rautenberg, Annika von Trier, Christian Futscher, Kerstin Hensel, Norbert Hummelt und Nancy Hünger.

Begleitend zur Freiluft-Poesieausstellung „Pop und Petersilie“ haben die Lyriker Gedichte und Texte eingesprochen, die in den kommenden Tagen auf den Social-Media-Kanälen der Fontane-Festspiele und auf der Internetseite www.fontane-festspiele.com präsentiert werden. Das Festspielteam verspricht eine ungewöhnliche, poetische Entdeckungsreise: mal zum Schmunzeln, mal zum Stutzen, mal zum Träumen, oft verspielt, auf jeden Fall zum Denken und Mitdenken.

Und wer zu Hause weiterlesen will, kann beim Spaziergang durch die Stadt in der Buchhandlung vorbeischauen, die die neuesten Gedichtbände der Lyriker bereit hält.

Nur ein bescheidener Ersatz für das reale Treffen mit den Künstlern

„So sehr wir uns Mühe geben, hier etwas auf die Beine zu stellen, es ist auf keinen Fall ein Ersatz für die echten Künstlerbegegnungen“, bedauert Uta Bartsch vom Festspielteam. „Schon an den Podcasts hört man, wie gut es ist, die Stimmen zu hören, den Sprachrhythmus zu spüren und dem Spiel der Worte zu folgen. Manches erschließt sich dann noch mal ganz anders.“

Auf jeden Fall können sich Poesiefreunde schon heute auf den November 2021 freuen, denn das Poesiefestival „Pop und Petersilie“ wird nachgeholt, versprechen die Fontane-Festspiele.

