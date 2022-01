Fontane-Figur in Neuruppiner Ortsteil gestohlen

Molchow

Vermutlich in der Silvesternacht haben Unbekannte die gelbe und etwa 90 Zentimeter große Fontane-Figur des Künstlers Ottmar Hörl im Neuruppiner Ortsteil Molchow gestohlen.

„Die Stadt hat Anzeige bei der Polizei erstattet“, sagte am Mittwoch Molchows Ortsvorsteher David Kissner. Demnach will der Ortsbeirat besprechen, ob und wie die Figur, die seit Sommer 2017 vor dem Glockenturm von 1692 in Molchow stand, ersetzt werden kann. „Wir müssen sehen, wie wir das als kleiner Ortsteil finanziell meistern können“, so Kissner.

Auch die Fontane-Skulptur auf dem Neuruppiner Friedhof wurde schon gestohlen

Die mehrere hundert Euro teure Fontane-Figur war den Molchowern gespendet worden. Dennoch hatte es fast ein Jahr gedauert, bis die Plastikfigur in dem Neuruppiner Ortsteil aufgestellt werden konnte. Denn nach dem grünen Licht der Stadtverordneten bedurfte noch den Genehmigungen vom Stromversorger Edis sowie den Neuruppiner Stadtwerken.

Auch die auf dem evangelischen Friedhof in Neuruppin stehende Fontane-Figur war schon einmal gestohlen worden. Die Skulptur konnte aber seinerzeit einige Wochen später ersetzt werden. Damit die Figur nicht erneut gestohlen wird, wurden die Füße mit Beton ausgegossen und am Sockel befestigt. „Seitdem ist Ruhe“, sagt Friedhofsverwalterin Susann Wernicke.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Künstler Ottmar Hörl hatte für eine Kunstaktion zum Fontane-Jahr 400 Figuren des bekanntesten Dichters der Mark gießen lassen. Das Gros der Skulpturen war danach an Interessenten verkauft worden.

Von Andreas Vogel