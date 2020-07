Fontane-Therme sorgt bei 200 Neuruppinern für Fitness und Geselligkeit

Neuruppin

Bleiern hängen die Wolken über dem Becken. Ein Hauch zu viel Windbrise weht. „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer“, fragt Rudi Carell aus dem Lautsprecher. Direkt im und am Wasser aber: das absolute Kontrastprogramm.

„Und jetzt bitte den Ring zwischen die Beine klemmen, und die Beine hoch“, schmettert ein junger, durchtrainierter Mann im eng sitzenden Top gut gelaunt vom Rand des Pools in die Runde. „Du verlangst ja Sachen von uns, Maurice“, hält eine Mittsiebzigerin im Wasser dagegen und lacht, als sie den Ring in Pink abtauchen lässt. Die anderen um sie herum glucksen ebenfalls kurz auf, bevor sie mit der Beinarbeit in den über 30 Grad warmen Fluten beginnen. Sommer-Gefühl pur liegt in der Luft.

Anzeige

Therme in der Corona-Zwangspause schmerzlich vermisst

Nach einer Corona-Zwangspause hat die Therme am Ruppiner See seit rund einem Monat wieder geöffnet. Und die Mitglieder sind heilfroh darüber. „Als die Therme zu war, war’s furchtbar“, sagt Bärbel Spanihel geradeaus. „Es war die größte Bestrafung, die es für mich gab.“

Weitere MAZ+ Artikel

Schon während des Aquakurses wird munter gequatscht und viel gelacht. Etwa 80 Prozent der Teilnehmer kommen direkt aus Neuruppin, schätzt der Trainer. Quelle: Celina Aniol

Seit 13 Jahren kommt die heute 82-Jährige regelmäßig in die Anlage des Resorts Mark Brandenburg. Jeden Tag unter der Woche. Der Aquagymnastikkurs gehört zum Pflichtprogramm der gebürtigen Neuruppinerin – und auch zu dem der anderen rund 15 Menschen im Becken, die ebenfalls aus der Stadt oder der Umgebung kommen.

„Ich muss eben etwas für mich tun“, sagt Bärbel Spanihel und ergänzt verschmitzt: „Nur dadurch halte ich mich so gut.“ Eine Schwimmerin neben ihr lacht und sagt: „Wir nennen sie Frau Immerda.“

Die idyllische Seesauna: Ein Ort für kleine Fluchten am Ruppiner See. Quelle: Celina Aniol

Sie selbst sei aber auch seit der Eröffnung der Therme 2007 regelmäßig dabei. „Es geht um die Fitness, aber auch um das Gesellige“, stellt sie fest. Denn bei der Aqua­stunde mit dem Ü-50-Altersdurchschnitt bleibt es bei den meisten nicht.

Die im Solebecken geknüpften Kontakte führen die Kursteilnehmer auch außerhalb der Anlage fort. Sie tauschen Rezepte aus, gehen gemeinsam Rad fahren, treffen sich im Weinhaus, lernen zusammen Sprachen, unternehmen Reisen. Viele von ihnen sind alleinstehend, die meisten Rentner. Die Kontakte von früher sind für einige seltener geworden. Das Bedürfnis nach Nähe aber ist da.

Maurice Grube ist einer von insgesamt drei Trainer der Neuruppiner Therme. Er war genauso wie fast die gesamte Belegschaft des Hotels während der Corona-Schließung in Kurzarbeit – und freut sich nun umso mehr darüber, dass er wieder Kurse geben darf. Quelle: Celina Aniol

Ganz günstig ist dieser Marktplatz der Möglichkeiten nicht. Werktagsmitglieder der Fontane-Therme zahlen monatlich 105 Euro. Da der Beitrag aber 13 zeitlich unbefristete Eintritte genehmigt und auch die Kosten der diversen Sportkurse oder den Gang ins Fitnessstudio und in die Sauna abdeckt, sei das ein Superpreis, findet Bärbel Spanihel. „Das sind 8 Euro pro Eintritt“, rechnet sie vor. „Wo gibt es denn sowas?“ Zumal der Kurs an der frischen Luft im warmen Wasser und im Luxus-Ambiente des Vier-Sterne-Hauses samt Animation ein Sommer-Feeling à la Resort der Edelsorte unter sengender Sonne Ägyptens vermittelt – und so locker als Urlaub durchgeht. Was praktisch ist. Immer, meinen die Teilnehmer, in der Coronakrise mit ihren Reise-Restriktionen und -Unwägbarkeiten aber ganz besonders.

Eröffnet wurde die NeuruppinerTherme im Jahr 2007. Quelle: Celina Aniol

Schon während des Kurses quatscht die Aquatruppe munter miteinander. Einen Tick zu viel für den Geschmack des Trainers. „Klar gebe ich da ein paar Spitzen“, sagt Maurice Grube, der 2013 aus Thüringen nach Neuruppin gezogen ist und nun einer von etwa 40 Thermenmitarbeitern ist.

Aber auch er wisse, dass die soziale Komponente in seinen Kursen eine genauso große Rolle spielt wie der Sport. Und lässt mehr zu, als ihm lieb ist. „Er ist ein Supertrainer“, schwärmen die Kursteilnehmer, als Gruber den Kaffee für sie holen geht. Direkt am Beckenrand serviert Grube den Wachmacher nach der Sportstunde. Geschlürft wird im Wasser. Grüppchen bilden sich, die über Persönliches, aber auch die politische Großlage im Detail sprechen. Grube hat die Musik ausgemacht. Nur noch das sanfte Plätschern des Wassers und das Gemurmel sind zu hören.

Am Ende des Kurses serviert der Trainer den Kaffee direkt am Poolrand. Quelle: Celina Aniol

Manchmal sind in der Trainingsstunde auch Hotelgäste dabei. Oder auch nicht. Für die eingeschworene Truppe kein Problem. Aber auch nichts, was fehlt. Die Hotelgäste sind höchstens eine spannende Eskapade, die man mitnimmt wie einen Ausflug auf einer Reise.

Nicht alle Kursteilnehmer sind wieder da. Einige trauen sich wegen Corona noch immer nicht in die Therme, erzählt Bärbel Spanihel. „Die meisten haben aber richtig gelauert, dass wir wieder aufmachen“, sagt Maurice Grube. „Ihnen haben die Kontakte gefehlt.“

Kenneth Hinze ist der Marketingexperte im Resort Mark Brandenburg. Quelle: Celina Aniol

Rund 200 Therme-Mitglieder gibt es. Viele sind jünger als die im heutigen Gymnastikkurs am Morgen. Sie nutzen die Fitnessangebote im Sportstudio oder machen beim Yoga mit. „Für einige gehört der Aufenthalt bei uns zum täglichen Ablauf“, berichtet Kenneth Hinze, der Marketing-Koordinator des Hotels.

Auch das Resort hat sich nach der Null-Gäste-Zeit nun erneut gefüllt. 50 Prozent Belegung vermeldet der Hotelmitarbeiter. Viele buchen aber immer noch kurzfristig, weil die Ostsee voll ist.

Und: Sie bleiben länger als sonst. Statt des klassischen Drei-Tage-Trips gebe es nun viele, die ihren ganzen Urlaub in dem Neuruppiner Hotel verbringen, sagt Hinze. Es fehlen aber immer noch etwa 25 Prozent im Vergleich zum Normalniveau.

Der Süßwasserpool füllt sich erst am späten Vormittag etwas. Es bleibt aber immer noch viel Platz zum Schwimmen – und zum Abstandhalten. Quelle: Celina Aniol

In der Therme ist es an diesem Donnerstagvormittag übersichtlich. Es ist Frühstückszeit: Die Aqua­gruppe hat das gesamte Haus fast für sich alleine. Das sei angenehm, sagt eine Kursteilnehmerin. Immer. Und besonders, wenn man Corona im Hinterkopf habe.

Doch auch bei mehr Betrieb drohe keine Gefahr, versichert Hinze. In der Therme gelte ein „Wohlfühllimit“. Sprich: Mehr als 300 Gäste werden nicht eingelassen, damit man sich frei bewegen kann. Und diese verlaufen sich auf den 5000 Quadratmetern Fläche. Jetzt liegt die Grenze wegen Covid-19 noch niedriger.

Hinweise zu Corona-Regeln sind in der Therme mit Witz gewürzt. Quelle: Celina Aniol

Auf die Abstandsregeln macht das Haus dezent aufmerksam. „Das Kuscheln hat ein Ende“, lautet der augenzwinkernde Standardspruch, der ergänzt durch eine Zahl über die Corona-Maximalbelegung in den Becken oder Saunaräumen informiert.

Eine Schutzmaske muss in der Therme niemand tragen. Nur eine strikte Vorgabe gilt: Tagesgäste werden erst nach einer Online-Anmeldung eingelassen. Damit das Resort im Fall einer Infektion mögliche Kontaktpersonen identifizieren kann. Das schreibt das Land vor.

Rund 40 Mitarbeiter kümmern sich um die Gäste der Therme. Quelle: Celina Aniol

Eine halbe Stunde später sind nur noch weinige Kursteilnehmer im Solebecken. Einzeln oder in Grüppchen haben die anderen das Gebäude verlassen. Mal mit einer bunten Tasche in der Hand, mal mit einem Rucksack.

Ein Mann zieht sein Sakko zurecht, bevor er den Griff seines kleinen Rollkoffers in die Hand nimmt. In der Lounge der Therme sieht er ein wenig wie ein Flugreisender aus. Er komme aus Kremmen, war mal Rettungsschwimmer und sei nun Witwer, erzählt er. Er sei dankbar für diese kleine Fluchtoase. „Die Therme, das ist ein wichtiger Teil meines Lebens.“

Nach der Gymnastik lassen die Kursteilnehmer die Seele baumeln oder nutzen die Chance, sich über Neuigkeiten auszutauschen. Quelle: Celina Aniol

Lesen Sie mehr unter:

Neuruppiner Resort nach Corona-Zwangspause

Covid-19: Hotel am Ruppiner See bereitet sich auf Wiedereröffnung vor

Hotel in Neuruppin schließt seine Türen wegen Pandemie

Von Celina Aniol