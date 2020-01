Fontanejahr: Ein kleiner Dank aus Stoff

Neuruppin

Mit einem Empfang und speziell gestalteten Stoffbeuteln hat sich am Dienstag die Evangelische Schule in Neuruppin sowohl bei den Schülern als auch bei den Kooperationspartnern für die Hilfe bei den elf Projekten bedankt, die während des Fontanesjahres umgesetzt wurden. Sie reichten von Tänzen wie zu Fontanes Zeiten und einem aufwändigen Musikprojekt in Kostümen im Tempelgarten über eine Rap-Version des Gedichtes von John Maynard bis zu Kurzfilmen, die für vier Wochen in einem von Schülern bei der Firma Opitz umgebauten Schiffscontainer auf dem Schulplatz zu sehen waren. Außerdem wurde ein Fontane-Schreibwettbewerb veranstaltet und das Trafohäuschen neben der Montessorischule im Sommer mit Fontane-Sprüchen verziert.

Filme im Container

„Es ist einfach schön, so vielfältig arbeiten zu dürfen“, sagte Schulleiterin Anke Bachmann. Denn das Gros der Projekte war kurzerhand fächerübergreifend in den Unterricht eingebunden worden. „Ohne Unterstützung der vielen Kooperationspartner wäre das aber nicht möglich gewesen“, sagte Vize-Leiterin Bettina Labahn. Sie hatte die Idee für das Fontane-Container-Projekt von einem Ausflug nach Münster mitgebracht. Allein die Filme im Container haben sich laut Labahn etwa 1400 Menschen angeschaut.

Nachfrage aus Darmstadt

„Ihr habt nachhaltige Projekte auf die Beine gestellt“, lobte Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin). Genau das habe er sich gewünscht. Golde verriet, dass er vor allem von dem Gedicht in Rap-Form beeindruckt gewesen war. Indes berichtete Lehrerin Annett Voge, dass die Schule erst vor wenigen Tagen eine E-Mail aus Darmstadt erhalten hat – mit der Frage, wo die Fontane-Filme der Schüler, die im Container gezeigt wurden, noch mal zu sehen sind.

Auch Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin/l.) und der Fontane-Botschafter der Stadt, Mario Zetzsche, erhielten von Schulleiterin Anke Bachmann ein kleines Dankeschön. Quelle: Andreas Vogel

Von Andreas Vogel