Fontanekreuzung in Neuruppin gesperrt

Neuruppin

Mancher Autofahrer wurde am Montagvormittag von der ungewohnten Baustelle überrascht. Der eine oder andere musste mit seinem Auto in der Karl-Marx-Straße sogar ein paar Meter zurücksetzen, weil er die Baustellenampel übersehen hatte, die knapp hundert Meter vor der normalen Ampel an der Fontanekreuzung aufgestellt ist und gerade Rot anzeigte. Grundsätzlich war es rund um die Kreuzung am Fontanedenkmal aber sehr ruhig.

Bis Ende April sind die Fontanekreuzung und einige der angrenzenden Straßen teilweise gesperrt. Die Stadt Neuruppin lässt dort die verschlissene Fahrbahndecke abfräsen und durch eine neue Asphaltschicht ersetzen. Das passiert in mehreren Abschnitten.

Seit Montag ist der Abzweig in die Fehrbelliner Straße und die Karl-Liebknecht-Straße gesperrt und mit ihnen die Hälfte des Kreuzungsbereiches. Autos, die aus Richtung Altstadt kommen, können nur noch durch die Karl-Marx-Straße geradeaus in Richtung Reiz fahren oder nach rechts in die Franz-Künstler-Straße fahren.

Sanierung Stück für Stück Die Fehrbelliner Straße ist rund 1,3 Kilometer lang und zählt zu den am stärksten genutzten Straßen in Neuruppin. Die Stadt Neuruppin lässt sie nach und nach sanieren. In den vergangene Jahren war die Straße deshalb immer wieder in Abschnitten gesperrt. Die Fontanekreuzung bildet den Abschluss, bevor die Deckensanierung irgendwann in der Franz-Künstler-Straße weitergeht.

Die Franz-Künstler-Straße ist vorerst in Richtung B167 Einbahnstraße. Die Kreuzung ist dadurch weder von der Fehrbelliner noch von der Franz-Künstler-Straße aus zu erreichen.

Sobald dieser Kreuzungsbereich erneuert ist, ziehen die Baufirmen in den jetzt noch offenen Teil um. Dann werden die Franz-Künstler- und die Junckerstraße gesperrt und es dürfen nur Autos aus der Karl-Marx-Straße in die Fehrbelliner Straße fahren. Bis 30. April sollen die Bauarbeiten an der Kreuzung beendet sein, sagt Neuruppins Stadtsprecherin Michaela Ott.

Wer mit dem Bus in Neuruppin unterwegs ist, muss wegen der Arbeiten überall in der Stadt mit Verspätungen rechnen, warnt die Busgesellschaft ORP. An den der Kreisverwaltung, dem Landgericht und der Evangelischen Schule halten nur die Busse der Stadtlinie 771. Wer andere Busse sucht, kann als Ersatz die Haltestellen Junckerstraße und Behördenzentrum benutzen.

Von Reyk Grunow