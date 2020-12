Fontaneschule Neuruppin: Wo Inklusion selbstverständlich ist 

Neuruppin

Wohin in der siebten Klasse? Grundschüler und ihre Eltern müssen sich darüber schon jetzt Gedanken machen. Die MAZ versucht eine kleine Orientierungshilfe zu leisten – auch weil die Tage der offenen Tür in diesem Jahr wegen Corona ausfallen müssen. Hier: die Fontane-Oberschule in Neuruppin.

„Schule für gemeinsames Lernen“ Dieses inklusive Bildungskonzept wird an der Neuruppiner Fontaneschule, einem Schulzentrum mit Grund- und Oberschule im Ganztagsbetrieb, seit jeher groß geschrieben. „ Inklusion wird bei uns ganz selbstverständlich im schulischen Alltag gelebt“, sagt Angela Rohwer, die seit vier Jahren die Schule leitet.

Inklusion ist Alltag

Im Oberstufenteil der Fontaneschule lernen derzeit 310 Schüler mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf von der siebten bis zur zehnten Klasse ganz selbstverständlich zusammen in gemeinsamen Lerngruppen. Neben den Lehrern bekommen die Schüler Unterstützung von Erzieherpraktikanten – etwa von der Sportschule Lindow oder der Arbeiterwohlfahrt – sowie von pädagogischen Sozialarbeitern.

An Abschlüssen bietet die Fontaneschule die erweiterte Berufsbildungsreife (im Schnitt rund 30 Prozent der Schülerschaft), die Fachoberschulreife (40 Prozent) sowie die Fachoberschulreife mit Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe (20 Prozent) an.

Gemeinsam lernen: Das ist an der Fontaneschule Standard. Quelle: Celina Aniol

Breites Angebot an Arbeitsgemeinschaften

„Bei uns bekommt jeder Schüler, egal ob mit oder ohne Förderstatus, maximale Unterstützung“, sagt Schulleiterin Rohwer. „Uns ist wichtig, dass sich die Schülerinnen neben dem Lernerfolg wohlfühlen bei uns.“ Deshalb setzt man an der Fontaneschule auch bewusst auf Angebote außerhalb des normalen Unterrichts, etwa in den rund 15 Arbeitsgemeinschaften, die jeder Schüler besuchen kann.

Das Angebot reicht von Fußball über Tauchen bis hin zu Bowling. Nur in Ausnahmefällen, wie zum Beispiel für Bowlingschuhe, fallen für die Eltern zusätzliche Kosten an. „Durch unser breites Angebot an Arbeitsgemeinschaften können wir auch Schülern aus Familien, die Sozialhilfe bekommen, interessante Freizeitmöglichkeiten bieten“, sagt Rohwer.

Seit 2018 ist die Fontaneschule ein Schulzentrum

Im Schuljahr 2018/2019 ist die Fontaneschule dank Fördermitteln des Landes Brandenburg zu einem Schulzentrum ausgebaut geworden. Damit wurde die bereits bestehende Oberschule um eine Grundschule erweitert. Die ersten Jahrgänge an der Grundschule sind aktuell in der dritten Klasse.

Von der ersten bis zur zehnten Klasse: Im August 2018 hat es an der Fontaneschule die erste Einschulung in der neuen Grundschule gegeben. Quelle: Reyk Grunow

Eine vierte, fünfte und sechste Klasse gibt es derzeit noch nicht an der Fontaneschule. „Ich gehe davon aus, dass viele unserer Grundschüler in Zukunft auch nach der sechsten Klasse bei uns bleiben und weitermachen werden“, sagt die Schulleiterin.

Große Nachfrage

Andere Schulzentren in Brandenburg machten diese Erfahrung. Zudem setzt man in der Fontaneschule bewusst auf den Austausch zwischen Groß und Klein. An gemeinsamen Projekttagen zeigen etwa Schüler der neunten Klassen den Erstklässlern die Schule. Auch übernehmen die Großen Patenschaften und sind somit auch in den Hofpausen Ansprechpartner für die Kleinen.

Auch wenn es an der Fontaneschule bis dato noch keinen eigenen Nachwuchs für die siebte Klasse gibt – der Oberstufenzweig ist äußerst beliebt. Von den 75 Plätzen sind zwölf für Schüler mit Förderbedarf reserviert. Für die übrigen Plätze gibt es jedes Schuljahr mehr Bewerber, als man aufnehmen kann. Bei der Platzvergabe gilt eine einfache Regel: Wer näher dran wohnt, bekommt den Zuschlag.

Von Jérôme Lombard