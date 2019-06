Neuruppin

Fontasialand: Ein Name, der die Fantasie zum Fliegen bringen lassen will. Künstlerin Nele Probst will alle Neuruppiner und Gäste – ob jung oder alt – dazu einladen, an diesem Happening teilzunehmen, kreativ zu werden, Hand anzulegen. Am Samstag ging es los, nachdem viel Volk mit der Fontane-Prozession zum Braschplatz gezogen war.

Zur Galerie Künstlerin Nele Probst will mit Neuruppinern und Gästen auf dem Braschplatz in einem Kunst-Happening ein Fontasialand entstehen lassen. Bis zum 18. Juni ist jeder eingeladen, mitzumachen.

Die Leinwand besteht aus Europaletten – ein Rohbau, groß wie ein Festzelt. „Das haben wir schon mal vorgebaut“, sagt Nele Probst. Die Paletten dürfen nicht bemalt werden – wohl aber viele Holzbretter, die dann wie eine Mosaik in die Paletten-Zwischenräume eingepuzzelt werden können. „Das hier ist erst der Anfang“, sagt sie und hofft auf viele Kreative. „Ein lebendiges Kunstwerk, das sich stetig verändert“, so definiert Nele Probst das Ziel.

Die ersten haben es sich bereits zwischen den Acrylfarbflaschen bequem gemacht und pinseln eifrig. Auf der Bühne legt DJ Dietmar Stehr Musik auf, federleichten Jazz, der in die Beine geht und gute Laune macht. Die Sonne scheint, überall stehen Grüppchen und plaudern. Familien lümmeln auf den quietschgelben Birnen-Sitzsäcken, die ganz nonchalant darauf hinweisen, dass es um Fontane geht. Aber nur am Rande.

Fontasialand als Treffpunkt

Aber eigentlich soll Fontasialand ein Treffpunkt sein: Für Neuruppiner und Gäste, Alt und Jung. Ein Ort, an dem man arbeiten oder chillen kann. Ein Land, in dem es keine festen Grenzen gibt. Und in dem man der eigenen Fantasie Flügel verleihen darf. Auch an dem filigranen Raumobjekt aus weißem Gestänge: In amorphen Windungen eröffnet es den Anfang von Etwas. Was am Ende daraus wird, wird die nächste Woche erbringen: Bis zum 18. Juni noch wird das kollektive Kunst-Happening „Fontasia-Land“ auf dem Braschplatz dauern.

Von Regine Buddeke