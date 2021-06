Wie können Apps und Tablets im Kindergarten sinnvoll eingesetzt werden oder wie kann man zum Online-Lernen motivieren? Um Fragen wie diese geht es beim fünften Medienkompetenztag in Ostprignitz-Ruppin am 5. August im Oberstufenzentrum in Neuruppin. Die Veranstaltungen sind für die Teilnehmer kostenlos.