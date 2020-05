Frank Stark ist neuer Präsident des Landgerichtes Neuruppin

Neuruppin

Das Landgericht Neuruppin hat seit Mittwoch wieder einen Präsidenten: Justizministerin Susanne Hoffmann ( CDU) ernannte am frühen Nachmittag in Potsdam Frank Stark (58), seit September 2012 Vizepräsident des Landgerichts Neuruppin, zu dessen neuen Präsidenten. Der gebürtige Oranienburger folgt damit auf den gebürtigen Kölner Egbert Simons, der im November nach gut 15 Jahren an der Spitze des Landgerichts Neuruppin in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Lob von Ministerin für geradlinigen Führungsstil

Stark sei ein „hervorragende Jurist mit exzellenten Organisations- und Verwaltungsqualitäten“, so die Hoffmann, die zuvor Generalstaatsanwältin war und seit November Brandenburgs Justizministerin ist. Die „vorbildliche Einsatzbereitschaft“, die „herausragende Kommunikations- und Integrationsfähigkeit“ sowie der „geradlinige Führungsstil“ von Stark seien die besten Voraussetzungen für die Leitung eines der flächenmäßig größten Landgerichtsbezirke in Deutschland. Der Bezirk des Neuruppiner Landgerichts umfasst die Amtsgerichte Neuruppin, Oranienburg, Prenzlau, Perleberg, Zehdenick und seit 2013 auch das Amtsgericht von Schwedt in der Uckermark.

Stark begann seine Richterlaufbahn nach vierjährigem Studium der Rechtswissenschaften an der Berliner Humboldt-Universität 1986 am Kreisgericht Oranienburg, dessen Direktor er im März 1990 wurde. Nach Stationen am Landgericht Neuruppin, das 1993 errichtet wurde, im Potsdamer Justizministerium, dort wirkte Stark im Aufbaustab für das Oberlandesgericht mit, am Amtsgericht Oranienburg sowie am Brandenburgischen Oberlandesgericht, das es ebenfalls seit Dezember 1993 gibt, wurde Stark 1998 Direktor des Amtsgerichtes Perleberg und im November 1999 Vorsitzender Richter am Landgericht Neuruppin. Im Mai 2008 wurde er zum Richter am Oberlandesgericht gewählt. Dort war er Leiter des IT-Dezernates und trieb die Digitalisierung der Justiz voran, bevor er vor gut sieben Jahren zum Vizepräsidenten des Landgerichtes Neuruppin ernannt wurde.

Präsident mit ostdeutscher Biografie

Am Landgericht sind derzeit 27 Richter und insgesamt 66 Mitarbeiter der Justiz beschäftigt. Wie viele Bewerbungen es gab, das verriet das Ministerium nicht. Es betonte lediglich, dass es mit Stark nun einen weiteren Präsidenten der ordentlichen Gerichtsbarkeit mit einer ostdeutschen Biographie gibt. Sylvio Seidel, 1962 in Zeulenroda geboren, leitet seit Sommer 2019 das Amtsgericht Potsdam, nachdem Seidel zuvor zehn Jahr Chef des Amtsgerichtes Fürsenwalde war.

