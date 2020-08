Franziska Hauser liest in Neuruppin aus „Die Glasschwestern“

Neuruppin

„Ein tolles Privileg“, sagt Franziska Hauser und strahlt. Es sei nun schon das dritte Mal, dass sie diejenige sei, die nach langer Corona-Zwangspause die allererste Lesung machen dürfe.

Jana Kolar-Voigt von der Neuruppiner Fontanebuchhandlung ist am Dienstag nicht minder glücklich. Natürlich sei man, räumt sie ein, in normalen Zeiten eher enttäuscht über gerade mal zwei Dutzend Zuhörer – jetzt dagegen sei sie glücklich, dass fast alle der maximal möglichen Plätze belegt sind. Mehr als 24 Stühle könne sie nicht auf Abstand stellen.

Franziska Hauser ist nicht zum ersten Mal in der Fontanebuchhandlung zu Gast. „Wir hatten schon einen wunderschönen Abend mit ihr verbracht“, so die Buchhändlerin. Draußen vor der Tür donnert es und blitzt. „Das Wetter hätten wir bei der letzten Lesung gebraucht“, scherzt Franziska Hauser.

Es geht um Zwillinge um die 40 Jahre

Denn damals ging es um „Die Gewitterschwimmerin“ – ein an und für sich düsteres Buch, bei dem fast alles an menschlichem Leid und Grauen vorkommt, das man sich nur vorstellen kann. „Ungeachtet dessen ein sehr bewegendes Buch“, so Jana Kolar-Voigt.

Nun aber ist das Sujet ein völlig anderes. Es geht um die drei „Glasschwestern“, so der Titel. Streng genommen um die Zwillinge Dunja und Saphie, denn die jüngste hat sich früh vom Acker gemacht und tingelt als erfolgreiche Musikerin durch die Lande. Den Zwillingen jedoch – eine ist nie raus aus ihrem Dorf an der innerdeutschen Grenze gekommen, die andere lebt in der Großstadt – stirbt überraschend am selben Tag der Mann. Warum solch ein Zufall?

Überschaubar aber besser als gar keine Lesung: Wo sich normalerweise bis zu 70 Leute oder mehr einfanden, sind in Coronazeiten nur noch zwei Dutzend Zuhörer erlaubt. Quelle: Regine Buddeke

Eigentlich, bekennt Franziska Hauser, sei es noch ein Fitzelchen Stoff des vorherigen Buches gewesen. „Aber das wäre am Ende zu dick gewesen“, sagt sie. Also entschied sie sich, es als Beginn des neuen Buches zu verwenden. Und ja, sie habe im Bekanntenkreis solche Zufälle schon erlebt.

Sie kennt auch Zwillinge namens Dunja und Saphie – aber normalerweise, sagt sie, vermeidet sie es, in ihren Büchern Namen zu verwenden, hinter denen Bekannte stecken, damit ihre Romanfiguren frei entstehen können und nicht von realen Personen beeinflusst werden.

Figuren entwickeln einen eigenen Willen

Überhaupt sei das das Spannende an den Figuren, dass die sich, je länger man schreibt, immer mehr entwickeln und verselbstständigen. „Sie werden immer eigenwilliger und gehorchen einem mitunter nicht mehr“, bekennt sie. „Ich hatte mit einer einen harten Kampf – ich wollte sie verreisen lassen und sie sperrte sich. Am Ende musste ich sie zwingen.“

Das sagt viel aus über die schreiberische Disziplin der Autorin, die wie sie sagt, in jeder freien Minute schreibt: „In der U-Bahn von Termin zu Termin. Oder in den 20 Minuten, die die Kartoffeln kochen.“

Da habe sie doch das Buch immer im Kopf?, staunt eine Zuhörerin. Und sei dadurch immer mit den Gedanken woanders. Ja, gesteht Franziska Hauser. Ein bisschen sei das wohl so – aber für sie stehe fest: Die Familie ist immer wichtiger als das Schreiben. Franziska Hauser hat selbst zwei Kinder – so wie ihre Protagonistin Dunja. „Glücklicherweise ist meine Tochter nicht so anstrengend wie Augusta“, vergleicht sie ihre beiden Töchter-Schöpfungen.

Sprichwort als Kapitelanfang

Jedes der Kapitel beginnt mit einem Sprichwort. „Ich finde die faszinierend. Und es gibt so viele davon“, schwärmt sie. Franziska Hauser arbeitet auch als Deutsch-als-Fremdsprache-Lehrerin – für die fortgeschrittenen Schüler packe sie dann auch schon mal die Sprichwörter-Kiste aus. Auch mag sie, plaudert sie weiter, die alten Monatsnamen: Hartung, Lenzing, Ostermond, Ernting, Nebelung – sie habe sie als Nachnamen in ihren Büchern versteckt.

Sie liest ein paar Kapitel. „Es ist schwierig, vorzulesen, ohne alles zu verraten“, sagt sie. Und ja, es gebe auch Handlung und nicht nur lange Beschreibungen. Sie schmunzelt unter ihren Locken. Der Forschungsauftrag des Buches sei: Kann man seine eigenen Verhaltensweisen ändern?

Kann Dunja, die ewig reflektierende und in der Vergangenheit kramende, einfach nach vorne Leben und alles wegschieben, was stört, so wie Saphie? Und kann Saphie aus ihrer Haut heraus und Rückschau halten – um aufzuarbeiten, was an ihr hängt wie Ballast?

Sammlerin von Situationskomik

Ja, das geht, sagt Franziska Hauser, die mit ihren witzigen Schilderungen oft Gelächter provoziert. „Sprechen Sie auch so, wie sie schreiben?“, fragt eine Besucherin. Alles Notizen, so die Antwort. Franziska Hauser sammelt Situationskomik, wo sie ihr unterkommt. „Das schreibe ich immer sofort auf – und weiß auch immer gleich, zu welcher Figur und an welche Stelle es passen würde.“

„Als ich die Gewitterschwimmerin schrieb, habe ich mich immer gefreut, dass das nächste Buch heiterer und leichter wird“, sagt sie. Es sei anstrengend gewesen, ständig Angst um die eigenen Figuren haben zu müssen, die man beim Schreiben immer mehr lieben lernt. Nun, nach den „Glasschwestern“ – die so heißen, weil sie aus einer Familie von Glas-Unternehmern stammen, soll das nächste Buch wieder „ein bisschen wütender“ werden.

Von Regine Buddeke