Neuruppin

Sie ist der Polizei bereits bekannt: Eine 36-jährige Frau sorgte am Sonntagabend auf dem Gelände der Ruppiner Kliniken für Aufsehen. Sie zeigte sich gegenüber dem Klinikpersonal in Neuruppin aggressiv, schrie und spuckte es an.

Auch die hinzugerufenen Polizisten schrie die Frau an. Einem Platzverweis kam sie nicht nach. Stattdessen versuchte sie, die Beamten zu treten. Die Frau wurde schließlich zu Boden gebracht, wobei ein 31-jähriger Polizeibeamter leicht verletzt wurde.

Die 36-Jährige kam auf eine geschlossene Station des Krankenhauses. Dort spuckte sie weiter rum und versuchte zu beißen. Es stellte sich heraus, dass die aggressive Frau zuvor die Reifen mehrerer Fahrräder aufgeschlitzt hatte.

Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte wurden aufgenommen.

Von MAZonline