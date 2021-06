Frauenärzte in Neuruppin können bei Routineterminen kaum noch neue Patientinnen aufnehmen. Für die Kassenärztliche Vereinigung gilt die Region jedoch als überversorgt. Jetzt geht eine weitere Ärztin in Rente.

Neue Patienten kämpfen um Plätze: Frauenärzte in Neuruppin haben kaum freie Termine

