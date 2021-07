Wohnen und Bauen in Ostprignitz-Ruppin - So lebt es sich in Neuruppin: Freizeit, Kultur, Bildung Natur

Neuruppin ist das heißeste Pflaster auf dem Immobilienmarkt im Nordwesten Brandenburgs. Hier ziehen mehr Leute her als weg – und das, obwohl die Mieten rasant gestiegen und Kauf-Immobilien kaum zu haben sind. Die Kreisstadt am Ruppiner See hat viel zu bieten – aber wie lebt es sich in Neuruppin? Teil II.