Fressnapf in Neuruppin abgebrannt: Verdacht der Brandstiftung

Neuruppin

Das Feuer, das am Montagmorgen gegen 5 Uhr in Neuruppin ausbrach und eine Filiale der Futtermittelkette Fressnapf vernichtet hat, ist vermutlich auf Brandstiftung zurückzuführen. „Die Flammen sind an einer Stelle entsprungen, wo kein Strom anliegt und auch keine Heizgeräte gestanden haben“, sagte Jörg Tischler, Brandursachenermittler bei der Polizeidirektion Nord in Neuruppin, nach ersten Untersuchungen. Damit scheide ein Kurzschluss oder ein anderer technischer Defekt aus.

Die Überreste des Fressmarkt-Marktes in Neuruppin. Quelle: Henry Mundt

Das Gebäude der Fressnapf-Filiale, das direkt am Kreisverkehr zum Ruppiner Einkaufszentrum (Reiz) stand, war am Montagfrüh bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Die Neuruppiner Feuerwehr, die mit mehr als 70 Leuten und 17 Fahrzeugen im Einsatz war, konnte lediglich verhindern, dass der nahegelegene Netto-Markt auch noch ein Opfer der Flammen wird. Wegen der Löscharbeiten kam es in der gesamten Stadt zu Staus, da mit der B 167 eine der Hauptverkehrsadern in der Stadt mehr als drei Stunden für den Verkehr gesperrt war.

Zur Galerie In den frühen Morgenstunden ist der Tierbedarfsladen Fressnapf in Neuruppin ausgebrannt. Die Brandschützer haben das Übergreifen des Feuers auf den benachbarten Supermarkt verhindert.

Hier Bilder vom Feuerwehreinsatz am Morgen

Der Neuruppiner Netto-Markt blieb am Montag geschlossen. Denn bei dem Brand der Fressnapf-Filiale wurde auch das Dach des Supermarktes in Mitleidenschaft gezogen. Wie lange der Markt geschlossen bleiben wird, das blieb am Montag unklar. Das werde gerade geprüft, sagte eine Unternehmenssprecherin lediglich.

Offen ist ebenfalls, ob und wann die abgebrannte Fressnapf-Filiale in Neuruppin wieder aufgebaut wird. Aus der Firmenzentrale in Krefeld gab es dazu keine Auskunft.

Von Andreas Vogel