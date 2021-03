Fridays for Future ruft für diesen Freitag zum globalen Klimastreik auf. In Neuruppin ist ab 15.30 Uhr eine Fahrraddemonstration geplant. Damit wollen die Aktivisten auf ein 27-seitiges Dokument aufmerksam machen, in der Maßnahmen an die Stadt formuliert wurden, um Neuruppin klimaneutral zu gestalten.