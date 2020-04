Neuruppiner Klimastreik trotz ausgefallener Demo im Fernsehen

Neuruppin

Richtig auf die Straße gehen und demonstrieren – das fällt wegen Corona an diesem Freitag aus. Beim globalen Netzstreik, der für diesen Tag geplant ist, machen die Klimaktivisten von Fridays for Future (FFF) aus Neuruppin trotzdem mit. Und: Ihr Protest soll sichtbar sein – anders als in fast allen anderen Kommunen der Mark, die sich an der großen Aktion in Berlin beteiligen.

„Wir wollten diesen Termin bei uns nicht völlig ausfallen lassen“, sagt Corvin Drößler vom FFF-Organisationsteam. Denn für den 24. April war in Neuruppin eine Großdemo geplant. Mit bis zu 1000 Teilnehmern rechnete die Ortsgruppe. Und hatte auch schon für den Tag Auftrittzusagen der Band „Keimzeit“ und des Musikers „Ingo ohne Flamingo“.

Sichtbarer Protest trotz ausgefallener Demo

Nun haben sie eine Corona-Notvariante für die virtuelle weltweite Demo gestrickt. Der Fernsehsender RBB will die Aktivisten am Freitag voraussichtlich vier Stunden lang begleiten, erzählt der Walslebener.

Der Plan der Neuruppiner Klimaaktivisten: Alle, die gegen die verfehlte Klimapolitik in der Fontanestadt ein Zeichen setzen wollen, sollen Plakate oder Banner malen und diese am Freitag gut sichtbar in ihre Fenster hängen. Die Fotos der Aktion werden außerdem im Netz unter #NetzstreikFürsKlima oder #FightEveryCrisis gepostet. „Wir wollen damit zeigen, dass wir viele sind, auch wenn wir derzeit nicht auf die Straße gehen.“

Die Neuruppiner Gruppe von Fridays for Future ist sehr aktiv. Derzeit arbeitet sie wegen Corona im Hintergrund an neuen Konzepten. Quelle: Feliks Todtmann

Außerdem dürfen die Neuruppiner einen Teil des bundesweiten Livestreams bestreiten, der am Freitag auf der Internet-Videoplattform Youtube ab 12 Uhr ausgestrahlt wird. „Wir bekommen zehn Minuten von zwei Stunden, erzählt Drößler. „Das ist ganz schön viel.“

In der Zeit wollen er und seine Mitstreiter von ihrem Konzept für einen Klimatag berichten, das sie erarbeitet haben und der eigentlich am 24. April in Schulen, Firmen oder Kirchen stattfinden sollte. „Es geht darum, das Bewusstsein für den Klimaschutz zu wecken.“

Von dem Gedanken, dass dieser Klimatag irgendwann doch noch stattfinden wird, hat sich Corvin Drößler nicht verabschiedet. „Wir haben noch die Hoffnung, dass es noch in diesem Jahr einen globalen Streiktag geben wird.“ Sobald die Coronakrise abflaut. „Wir sind dafür vorbereitet.“

Weitere Infos zu der Aktion in Neuruppin gibt es im Internet unter: https://fridaysforfuture.de/ortsgruppen/neuruppin/

Von Celina Aniol