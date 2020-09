Fridays for Future: Neuruppiner Schülerin organisiert Protest

Neuruppin

Sie hatte keine fertig geschriebene Rede. Doch sie wusste, was sie sagen wollte. Im Frühjahr 2019 klettert Emma Kiehm auf die improvisierte Bühne der Fridays-for-Future-Demo im Berliner Invalidenpark und redet einfach drauf los. Den Klima-Aktivisten werde gerne vorgeworfen, sei seien extrem, erklärt sie: „Doch ist es nicht viel extremer, was wir Menschen mit diesem Planeten veranstalten?“

Die Neuruppiner Schülerin ist aufgeregt, als sie ihre Rede beendet. Doch sie ist auch stolz. Die erste eigene Rede. Vor mehr als 200 Leuten. „Mir war das einfach wichtig, das zu sagen.“

Anzeige

Fahrraddemo von Friday for Future in Neuruppin. Quelle: Henry Mundt

Weitere MAZ+ Artikel

Seitdem ist die heute 15-Jährige zu vielen Freitagsprotesten nach Berlin gefahren. Nach der ersten Fridays-for-Future-Demo in Neuruppin am 1. Februar 2019 schloss sie sich dem Organisationsteam an. Gemeinsam mit anderen Klima-Aktivisten organisierte sie Demos, eine 24-stündige Mahnwache und einen Fahrradkorso in ihrer Heimatstadt.

Das Neuruppiner Gesicht von Fridays for Future will Kiehm, die inzwischen auch Sprecherin der Gruppe ist, gleichwohl nicht sein. Denn Fridays for Future – das sind viele. So ist das Selbstverständnis der Bewegung.

Botschaft aus Neuruppin

Sechs junge Leute gehören zum festen Kern des Organisationsteams, das sich alle zwei Wochen zum Plenum trifft. Beim weltweiten Klimaprotest im September vergangenen Jahres gelang es der Neuruppiner Ortsgruppe von Fridays for Future, fast 1000 Menschen zu mobilisieren. Beim digitalen Klimaprotest im April durften Kiehm und ihr Mitstreiter Corvin Drößler beim Livestream sprechen. Etwa 20000 Menschen verfolgten die Botschaft aus Neuruppin. „Danach haben uns viele geschrieben, dass es toll war, was wir gesagt haben“, sagt Kiehm.

Der Kampf für ein besseres Klima beschäftigt Kiehm täglich. Sie nimmt an Telefonkonferenzen teil, malt Banner, informiert die Presse. „Ich habe in den vergangenen eineinhalb Jahren super viel gelernt“, sagt sie. Auch was mit dem Ordnungsamt verabreden muss, wenn man ein Plakat aufhängen möchte.

Fast 1000 Teilnehmer kamen im September 2019 zur Fridays for Future-Demo auf dem Neuruppiner Schulplatz Quelle: Andreas Vogel

Kiehm spricht klar und schnörkellos. Fridays for Future ist auch eine Schule des Redens gewesen. „Ich weiß inzwischen, was ich sagen muss, damit es jeder versteht“, sagt sie. Und sie hat auch immer besser gelernt mit Ablehnung umzugehen. Denn längst nicht jedem gefällt, dass eine 15-Jährige kompromisslos auf den Zustand der Welt blickt.

Fridays for Future sprechen viele Themen an – den massiven CO2-Ausstoß, den Raubbau an Ressourcen, die Versauerung der Ozeane, die Verschwendung von Lebensmitteln. Für Kiehm, die seit zwei Jahren vegan lebt, sind vor allem der Kampf gegen Massentierhaltung und ihre Folgen für das Weltklima eine Herzensangelegenheit.

Inspirieren, nicht anklagen

Manchmal ist sie überrascht, welche Emotionen das Thema Ernährung auslösen kann. Sie hat gelernt ruhig zu bleiben in Momenten, wo Diskussionen aus dem Ruder zu laufen drohen. Als Missionarin sieht sie sich ohnehin nicht. „Ich will inspirieren“, sagt sie. „Nicht anklagen.“

Mitunter wird Kiehm gesagt, dass sie für eine 15-Jährige erstaunlich erwachsen sei. Kiehm machen solche Komplimente ein wenig hilflos. „Mich stört der Vergleich, der dahintersteckt“, sagt sie. Jugendlichen werde gerne unterstellt, dass sie unpolitisch seien. „Das sind Verallgemeinerungen“, findet Kiehm. „ Fridays for Future hat auf jeden Fall gezeigt, dass Kinder und Jugendliche politisch sein können.“

Fridays for Future-Protest in Neuruppin. Quelle: Julia Redepenning

Der Zeitpunkt für den Protest – war längst überreif, findet sie. „Wir hatten einfach keine andere Wahl.“ Kein Jugendlicher habe sich den Anlass für den Protest selbst ausgesucht.

Für Natur- und Umweltschutzthemen hat sich Kiehm schon mit acht Jahren interessiert. Kuchenbasare für Greenpeace, ein engagierter Vortrag über den Walfang – im Zeugnis der Montessori-Schülerin stand: „Wir schätzen dein Engagement für die Umwelt. “

Gemüse aus Gildenhall

Später gründete sie gemeinsam mit anderen eine Schülerfirma, die in der Frühstückspause ein veganes Früstück anbietet. Das dafür benötigte Gemüse ziehen die Schüler in einem Garten in Gildenhall.

Inzwischen ist das Kampf fürs bessere Klima so lebensbestimmend, dass Kiehm für Freunde und Sport „oft nicht so viel Zeit“ hat. Ihre Freunde verstehen das. „Es ist anerkannt, was ich mache.“ Auch ihre Eltern und ihre Oberschule stehen hinter ihr. „Das ist ein echtes Privileg.“

„Was sollen wir denn sonst machen?“

Nach eineinhalb Jahren Klimaprotest zieht Kiehm eine durchaus gemischte Bilanz. Fridays for Future ist es gelungen, das Thema Klimawandel im allgemeinen Bewusstsein zu verankern. So viel sei sicher, sagt sie. Auf politischer Ebene blieben die großen Erfolge jedoch aus.

„Wie lange soll das noch so weitergehen?“, fragt sich Kiehm. Allerdings gibt es für sie auch keine Alternative zum Protest. „Was sollen wir denn sonst machen?“, sagt sie. „Wir können bei einer Wahl schließlich nicht unsere Stimme abgeben.“

Von Frauke Herweg