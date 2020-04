Klimaprotest trotz Corona: So lief der Netzstreik in Neuruppin

Neuruppin

Kein normaler Schulstreik, aber eben auch keine klassische Demo – „Aktionstag trifft es am Besten“, sagt Emma Kiehm von Fridays for Future Neuruppin. Zusammen mit ihren Mitstreitern Corvin Drößler und Elias Rendler steht sie vor einem Banner in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Gleich kommt ein Fernsehteam des RBB, das sie heute begleiten wird.

Unter dem Banner rufen Schilder unter dem Hashtag „ Netzstreik fürs Klima“ zum digitalen Protest auf. Denn ein besonderer Tag steht an: Der fünfte internationale Klimastreik steht an. Doch er wird anders sein als seine Vorgänger.

Anzeige

Eigentlich hatte die Fridays-for-Future-Bewegung wieder auf die Straße ziehen wollen. Der Neuruppiner Ableger rechnete sogar schon mit einer Demonstration mit bis zu 1000 Teilnehmern.

Weitere MAZ+ Artikel

Protest im Netz und an Neuruppiner Häusern

Doch die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zwangen die Klimaaktivisten zum Umdenken. „Wir haben überlegt, welche Aktionen wir machen können, die sicher sind für alle Beteiligten“, so Emma Kiehm. Und so verlegten sie den Protest ins Netz und an die Häuserfronten.

Banner und Plakate schmückten das Neuruppiner Stadtbild Quelle: Johanna Apel

Denn wer am Freitag durch Neuruppin ging, konnte Banner und Plakate mit Protestbotschaften sehen. „Wir haben damit Menschen erreicht, die wir gar nicht kannten“, sagt Corvin Drößler. „Es hängen Plakate an Häusern, von denen wir gar nicht wissen, wer da wohnt“, resümiert er.

Mit der Aktion wollen sie trotz des Demo-Ausfalls auf die Klimakrise aufmerksam machen. „Wir haben schon mitbekommen, dass viele Autofahrer langsamer fahren und schauen“, so Corvin Drößler.

Klimaprotest im globalen Live-Stream

„Alle können mitmachen, Plakate und Banner gestalten und Fotos im Netz hochladen“, beschreibt er die Aktion. Doch nicht nur das: Die Neuruppiner Aktivisten haben noch einen ganz anderen Coup gelandet.

Jeder konnte mitmachen: Banner in Neuruppin zeigen Unterstützung für den Streik. Quelle: Johanna Apel

Für den Streiktag ist nämlich auch ein Livestream geplant – ab 12 Uhr schalten sich Aktivisten aus der ganzen Welt zur „größten Online-Demo aller Zeiten“ dazu. Neben Musikbeiträgen und Botschaften von Eckhard von Hirschhausen, Lena Meyer-Landrut und anderen Prominenten bekamen auch einige Ortsgruppen das Wort.

Von Berlin über Hamburg in die USA – Klimaaktivisten aus aller Welt lieferten ihre Beiträge zum digitalen Protest. Das Besondere: Auch der Neuruppiner Ableger durfte sich beteiligen.

Klimakrise ist weiterhin in den Köpfen

14.42 Uhr: Corvin Drößler und Emma Kiehm erscheinen auf dem Bildschirm. Der Live-Stream startete wegen technischer Schwierigkeiten etwas später, doch jetzt ist es so weit: Live aus der Montessori-Schule schicken die beiden ihre Botschaft in die Welt.

Emma Kiehm und Corvin Drößler im Live-Stream von Fridays for Future Quelle: Fridays for Future/Youtube

„Ich fühle mich wie auf einer echten Demo“, sagt Corvin Drößler strahlend. Zusammen stellen die beiden ein Klimakonzept für Schulen vor. Dass sich so viele Menschen zugeschaltet haben, macht sie glücklich. „Wir zeigen, dass die Klimakrise weiterhin in den Köpfen ist“, sagt Corvin Drößler am Ende.

Fridays for Future zeigt Engagement

Sein Fazit danach: „Es war das größte Publikum, vor dem wir jemals gesprochen haben.“ Die beiden seien „überglücklich, dass alles geklappt hat. „Wir waren schließlich eine der wenigen Ortsgruppen, die eine Live-Schalte bekamen“, so Corvin Drößler.

Doch zum Ausruhen nach der Aufregung bleibt wenig Zeit. Die Nachbarschaftshilfe steht an – denn derzeit nutzen die Fridays-for-Future-Aktivisten nutzen derzeit ihre Freizeit, um für Menschen aus Risikogruppen Einkäufe zu erledigen.

Lesen Sie auch:

Von Johanna Apel