Corona: Digitaldemos statt Streik mit „Keimzeit“ offline

Neuruppin

Freitags war das Programm für viele klar: Raus aus der Schule und auf den Straßen fürs Umdenken in Sachen Klimapolitik demonstrieren. Nun sind seit Wochen die Bildungseinrichtungen zu, Ansammlungen draußen und drinnen wegen Kontaktverbots tabu. Und was machen die Fridays-for-Future-Aktivisten? „Wir müssen kreativ werden in der Coronazeit“, sagt Corvin Drößler vom Neuruppiner FFF-Organisationsteam.

Und zum Beispiel digital streiken. Das geht so: Statt ihre Demoschilder unter freiem Himmel hoch zu halten, posten die meistens jungen Leute freitags nun Bilder davon im Netz. Diese tauchen dann unter #digitalstrike im sozialen Netzwerk Instagram für alle sichtbar auf. Viele Tausend machen dabei mit. Auch aus der Region sind Verfechter einer besseren Klimapolitik dabei.

Konferenzen im Netz als Demo-Ersatz

Bei Twitter ist dieser Hashtag-Begriff sogar bei den Trendthemen aufgetaucht, erzählt Corvin Drößler stolz – dem Barometer also, der die Wichtigkeit eines Themas in diesem Diskussionsforum bemisst, an dem sich viele Entscheider der Welt beteiligen.

Die FFF-Mitglieder überlegen auch, eine große Videokonferenz im Netz zu machen oder im Radio Sendeplatz zu bekommen. Das Sprechen und Singen live, aber vor dem Bildschirm, ist ebenfalls als Demo-Ersatz gedacht.

Was derzeit schon läuft, sind sogenannte Webinare, also Seminare im Netz. Unter dem Hashtag „WirBildenZukunft“ bietet die bundesweite Bewegung, bei der Corvin Drößler mitmischt, Unterricht auf Youtube während der Schulschließungen an. Die Klimaaktivistin Greta Thunberg war dort schon Gast und der Musiker Henning Mey von der Band Annenmeykantereit. Mehrere Hundert verfolgen diese Sendung in Echtzeit.

„Und wir entwickeln jetzt Konzepte für die Zeit nach Corona“, sagt Corvin Drößler. „Damit wir dann umso besser angreifen können.“

Das Pläneschmieden während der Pandemie funktioniert aber auch nur online. Wegen des verhängten Kontaktverbots verabreden sich die Klimaschutzaktivisten zu Konferenzen via Internet: „Klar, dass persönliche Treffen nicht gehen.“

Hilfsangebote statt Klimarettung

Nur in Ausnahmefällen sehen sich die FFF-Mitglieder noch: Bei Einkaufstouren für diejenigen, die zur Risikogruppe gehören. Das Hilfsangebot, das seit etwa Mitte März besteht, laufe allerdings schleppend. Nicht weil es zu wenige Freiwillige gibt, sondern zu wenige, die um Hilfe bitten.

„Wir sind alles andere als tot“, sagt Corvin Drößler. Auch wenn die Neuruppiner Gruppe ihre für Ende April geplante Großdemo auf dem Schulplatz absagen musste, die bereits im Januar angemeldet wurde. „Das hat schon wehgetan.“

Denn sie hat viel Kraft in die Vorbereitungen gesteckt, Musiker wie „Ingo ohne Flamingo“ für die jüngere Generation und „ Keimzeit“, die Kultband der Älteren, als Gäste akquiriert und andere Aktionen geplant. „Schon wegen , Keimzeit’ wären sicher viele Leute gekommen“, glaubt Corvin Drößler. Und die hätten die Botschaft der Bewegung mitbekommen.

Die Band „Keimzeit“ wollte bei der Demo von Fridays for Future Ende April in Neuruppin auftreten. Quelle: MAZ

Nicht alles sei aber umsonst gewesen. „Ingo ohne Flamingo“ will auch zu einem späteren Zeitpunkt auf jeden Fall dabei sein. Bei „ Keimzeit“ komme es auf den Termin an. Wann die Demo nachgeholt wird, kann Corvin Drößler nicht sagen. „Wir müssen sehen, wie sich das mit Corona weiterentwickelt.“

Ausgebremst fühlen sich die Aktivisten dennoch nicht. Auch wenn nun das Virus die Schlagzeilen bestimmt, die sie 2019 weltweit füllten. Drößler kann der Krankheit, so schrecklich er die Entwicklungen findet, sogar etwas Gutes abgewinnen. „Die Gesellschaft hört nun besser auf die Wissenschaft.“ Davon könne auch seine Bewegung profitieren: Er hofft, dass die Menschen nach der Krise auch beim Klimaschutz die Forschung eher ernst nehmen.

Von Celina Aniol