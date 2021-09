Globaler Klimastreik - Fridays for Future wollen am Freitag in Neuruppin auf die Straße gehen

Zwei Tage vor der Wahl fordern Fridays for Future eine klimagerechte Politik. Die kommende Regierung sei die letzte, die noch handeln kann, um die 1,5-Grad-Grenze nicht zu überschreiten, sagen die Klimaaktivisten.