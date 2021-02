Neuruppin

Kaum waren die ersten Meldungen von der Wiedereröffnung der Friseure draußen, da klingelte bei Nadine Eichler das Telefon. Kunden baten um Termine. Bis kurz vor Mitternacht beantwortete die Inhaberin des Neuruppiner Salons „Crazy Cut“ Anfragen.

„Ich bin total erleichtert, dass wir wieder arbeiten können“, sagt sie. „Eine Zeit lang haben wir uns wirklich überflüssig gefühlt.“ Im Corona-Lockdown sind die Friseursalons seit dem 16. Dezember geschlossen. Seit der Bund-Länder-Schalte vom Mittwoch ist klar: Ab dem 1. März dürfen sie wieder ihrem Handwerk nachgehen – unter strengen Hygieneauflagen.

Termine konnte Nadine Eichler in dieser Woche noch nicht vergeben – sie hatte zunächst keinen Zugriff auf das Buchungssystem. „Ich konnte nur vertrösten.“ In der Woche vor der Wiedereröffnung soll es jedoch zwei Tage geben, an denen sie und ihre Kolleginnen Termine machen.

Die Wochen der Schließung waren auch für Nadine Eichlers Salon eine Herausforderung. Von den Dezemberhilfen gab es bislang nur einen Abschlag. Das Kurzarbeitergeld ließ auf sich warten. Würde der Lockdown für die Friseure nicht in Kürze enden, „wäre es eng geworden“, sagt die Friseurmeisterin.

Sie hofft auf die Treue ihrer Kunden. Viele hätten sich trotz Lockdowns gemeldet und Anteilnahme gezeigt. „Wir haben tolle Kunden.“

Der 15. Februar war für den Neustart schon fest eingeplant

Evelyne Ball macht keinen Hehl daraus, dass sie zuerst enttäuscht war, als sie am Mittwoch gehört hat, ab wann Friseure wieder öffnen dürfen. „Ich hatte fest mit dem 15. Februar gerechnet“, sagt die Frau, die den Salon der Kette „HairExpress“ im Neuruppiner Real-Markt am Babimostring leitet.

Trotzdem ist sie erleichtert, dass es ab 1. März wieder losgeht. Und die Kundinnen und Kunden sind es auch. Am Donnerstagvormittag stand das Telefon kaum still, weil alle einen Termin vereinbaren wollten. Evelyne Ball hat Zettel mit ihrer Handynummer ins Schaufenster gehängt, damit sie jederzeit erreichbar ist. „Bei uns kann man Termine auch über die Webseite buchen“, sagt die Salonleiterin.

Die nächste Woche will sie nutzen, um mit ihren fünf Kolleginnen alles für die Wiedereröffnung vorzubereiten: Saubermachen, desinfizieren, damit das Geschäft am 1. März „von null auf hundert“ starten kann. So viele Wochen ohne Friseur: „Das ist einfach zu lange“, sagt Evelyne Ball: „Das gilt für Restaurants und Hotels genauso.“

Anruf-Welle in Flecken Zechlin

Auch bei Gabriele Graupner in Flecken Zechlin läuft das Telefon heiß. „Schon am Mittwochnachmittag hatte ich Anrufe von Kunden bekommen, aber ich wollte erst sicher gehen, dass der 1. März offiziell in der Beschlussfassung von Bund und Ländern steht“, sagt die Friseurin, die ihren Haarsalon in der Wittstocker Straße 2 betreibt.

Bei ihr kann man ab sofort Termine für die erste Märzwoche vereinbaren. „Die Kunden sind begeistert“, sagt Gabriele Graupner. „Für sie wie auch für mich ist der 1. März ein echter Lichtblick.“ Bei aller Freude schwingt bei ihr aber auch etwas Enttäuschung mit. Die Friseurin hatte auf den 15. Februar als Öffnungsdatum gehofft.

Öffnungsdatum ist Lichtblick

„Ich kann ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen, wieso wir noch einmal zwei Wochen warten müssen“, schimpft sie. Die Friseursalons hätten nach dem ersten Lockdown weitreichende Hygiene- und Sicherheitskonzepte umgesetzt. Zu großen Menschenansammlungen komme es in kleineren Salons wie ihrem ohnehin nie.

Die zwei weiteren Wochen der Schließung schmerzen daher schon, sagt Gabriele Graupner. „Anders als Restaurants, die ihre Speisen liefern, und anders als Geschäfte, die ihre Ware online verkaufen können, sind wir Friseure im Lockdown komplett zur Untätigkeit verdammt.“

Nichtsdestotrotz will die Friseurin jetzt positiv denken. „Wenn ich wieder mit meinen Kunden loslegen kann, bin ich einfach glücklich“, sagt Gabriele Graupner.

