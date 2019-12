Fünf Chöre – ein Adventskonzert

Neuruppin

Für viele geht Advent nicht ohne die Gala. Zum zwölften Mal bereits hat der von Hans-Peter Schurz geleitete A-cappella-Chor zum gemeinsamen Adventssingen eingeladen. Und zum zwölften Mal sind alle gekommen: der Kammerchor der Evangelischen Schule Neuruppin, die Ruppiner Kantorei, der Märkische Jugendchor des Neuruppiner Schinkelgymnasiums und der Alt Ruppiner Möhringchor. Mit dabei auch in schöner Tradition die Bläser der Kreismusikschule – in diesem Jahr das Ensemble 2001.

Wieder einmal ist am zweiten Advent die Kulturkirche rappelvoll – frei nach dem Motto: Wo man singt, da lass dich ruhig nieder. Und wieder ist es Annely Fiebelkorn, die mit leichter Hand und feierlicher Stimme durchs Programm führt – mit erbaulichen Texten, die sich dieses Jahr – wen wundert’s? – um Fontane drehen.

Der Kammerchor der Evangelischen Schule bei der Adventsgala der Chöre in der Kulturkirche Neuruppin Quelle: Regine Buddeke

Die Bläser eröffnen mit einer festlichen Sonate zu vier Stimmen. Nicht minder festlich klingt der Kammerchor der Evangelischen Schule mit dem eröffnenden „Macht auf die Tor“. Es ist immer wieder verblüffend, wie viele alte, aber auch neue Weihnachtslieder es gibt und was die Chöre daraus zaubern – mal ruhig getragen in mehrstimmiger Wucht, mal in pfiffig arrangierten modernen Sätzen, die frech-frei Akzente setzen und es technisch ganz schön in sich haben.

Insofern verwundert es nicht, dass es immer mal wieder Zwischenapplaus für ein besonders schönes oder extravagantes Stück gibt – etwa den Angel’s Song der Evi-Sänger – obwohl es am Anfang hieß: Bitte erst klatschen, wenn der Chor mit seinem Programm am Ende angekommen ist.

Die Ruppiner Kantorei bei der Adventsgala der Chöre in der Kulturkirche Neuruppin Quelle: Regine Buddeke

Annely Fiebelkorn zitiert aus Briefen, die Fontane – als er in London als Korrespondent fern der Heimat arbeitete – an seine Frau Emilie schrieb: Voller Sehnsucht nach dem Weihnachtsfest im Kreise seiner Lieben. Die Ruppiner Kantorei eröffnet ihr Programm mit „In adventu Domini“ und bezaubert später mit „Es flog ein Täublein weiße“ – ein Stück, das man nicht so oft zu hören bekommt.

Viele Zwischenapplaus gibt es auch für den Märkischen Jugendchor, der mit einer rhythmisch ungewöhnlichen Fassung von „Hört der Engel helle Lieder“ aufhorchen lässt und später mit einem poppigen „Rocking around the christmas tree“ amerikanischen Musikfilm-Charme herbeizaubert. Und das „Shchedrik“, besser bekannt als „Carol of the bells“, ist einer der Höhepunkte des Programms.

Der Märkische Jugendchor bei der Adventsgala der Chöre in der Kulturkirche Neuruppin. Quelle: Regine Buddeke

Mit Kraft und Tiefe singen nach der Pause die Herren des Alt Ruppiner Möhringchores – mit ihrem neuen Leiter Dieter Winterle. Nicht nur für das stimmstarke „Adeste Fidelis“ gibt es Extra-Applaus.

Der Möhringchor Alt Ruppin bei der Adventsgala der Chöre in der Kulturkirche Neuruppin Quelle: Regine Buddeke

Das Schlusswort gebührt den Gastgebern: Der A-cappella-Chor fasziniert mit alten bekannten Weihnachtsliedern, aber auch einem zarten „Schneeflöckchen leise“ von Gunter Erdmann.

Der A-cappella-Chor Neuruppin bei der Adventsgala der Chöre in der Kulturkirche Neuruppin. Quelle: Regine Buddeke

Dann dürfen die Bläser noch einmal von der Empore spielen, bevor sich die Bühne füllt und alle fünf Chöre zusammen aus Parkett und dem Rang gemeinsam mit dem Publikum einen Kanon sowie „Fröhliche Weihnacht überall“ singen. Am Ende gibt es stehenden Applaus sowie Blumen für die „Chefs“: Annett Voge, Ulrike Schubach, Matthias Noack, Dieter Winterle, Harald Bölk und Hans-Peter Schurz.

Von Regine Buddeke