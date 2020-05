Fünf neue Corona-Fälle in Ostprignitz-Ruppin

Die Zahl der Corona-Fälle in Ostprignitz-Ruppin ist am Wochenende auf 80 Personen gestiegen. Laut einer Kreissprecherin haben sich im Jugenddorf in Gnewikow, in dem mehrer Flüchtlinge in häuslicher Isolation leben, fünf Personen untereinander angesteckt. Unter den Infizierten sind mehrere Kinder.