Neuruppin

Die Zahl der Corona-Infektionen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin ist am Wochenende erneut gestiegen. Bis Sonntag waren laut Kreisverwaltung insgesamt 141 Infektionen nachgewiesen, fünf mehr als am Freitag. Auch diese Fälle stehen im Zusammenhang mit einem Corona-Ausbruch an einer Schule in Hoppenrade in der Prignitz.

Damit wurden inzwischen bei 19 Personen aus Ostprignitz-Ruppin die neuartigen Viren nachgewiesen, deren Infektion auf das Umfeld der Schule im Nachbarkreis zurückgeführt wird.

Nicht alle haben sich aber direkt in der Einrichtung angesteckt, sagt Kreissprecher Alexander von Uleniecki. Die Viren wurden auch über mehrere Kontakte weitergegeben. In diesem Zusammenhang wird es am Montag weitere Virentests in einer Einrichtung im Bereich Heiligengrabe geben.

Von Reyk Grunow