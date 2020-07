Neuruppin

Die offizielle Zahl der Erwerbslosen im Bereich der Neuruppiner Arbeitsagentur ist im Juli weiter gestiegen. Dennoch ist Stefan Dirkes, stellvertretender Chef der Agentur, die für die vier Landkreise Prignitz, Ostprignitz-Ruppin, Oberhavel und Havelland zuständig ist, nicht beunruhigt.

„Aktuell sehen wir keine Anzeichen für eine erneute, pandemiebedingte Verschlechterung der schwierigen Arbeitsmarktlage“, sagte Dirkes am Donnerstag, als bundesweit die neuesten Arbeitsmarktzahlen präsentiert wurden.

Anzeige

„Saisonal bedingter Anstieg“

Denn im Juli sei regelmäßig ein „saisonal bedingter Anstieg“ zu verzeichnen, weil im Sommer aufgrund von Urlaub weniger Arbeitsverträge geschlossen werden und zugleich zu Ferienbeginn oft befristete Verträge enden, so Dirkes. Hinzu kommt in diesem Jahr die Corona-Pandemie, weshalb seit April im Bereich der Neuruppiner Arbeitsagentur rund 5300 Anzeigen auf Kurzarbeit für etwa 48.000 Menschen gestellt wurde. Das bedeutet, das etwa ein Viertel aller Beschäftigten in der Region in Kurzarbeit wäre.

Weitere MAZ+ Artikel

Allerdings weiß derzeit selbst die Arbeitsagentur nicht, wie viele Beschäftige derzeit wirklich in Kurzarbeit sind – weil einige Firmen die Anträge lediglich vorsorglich für ihre Mitarbeiter gestellt. Erst nach einer Wartezeit von fünf Monaten seien genaue Zahlen darüber möglich, wie viele Menschen in Kurzarbeit geschickt wurden, so die Arbeitsagentur. „Wir haben aber auch Anträge von Firmen, die bereits den vierten Monat in Kurzarbeit gehen“, so Dirkes.

Fast 2000 junge Menschen in der Region ohne Job

Verstärkt Arbeitslosmeldungen gab es im Juli in den Bereichen Verkehr und Logistik, Gesundheit, Soziales und Erziehung sowie beim Verkauf, im Einzelhandel und der Produktion. Besonders betroffen waren Oberhavel und das Havelland, weil Jobs am Berliner Arbeitsmarkt fehlen, so Dirkes.

Während die Nachfrage nach Arbeitskräften gerade wieder steigt, sind derzeit knapp 2000 Menschen unter 25 Jahren im Bereich der Neuruppiner Arbeitsagentur ohne Job. Das entspricht einer Arbeitslosenquote in dieser Altersgruppe von 8,8 Prozent.

Zwar konnten seit Jahresbeginn immerhin 2545 junge Menschen eine Arbeit finden, das sind aber fast 900 weniger als vor einem Jahr.

Die Juli-Zahlen auf einen Blick In Ostprignitz-Ruppin sind 3582 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind fünf mehr als im Juni und fast 500 mehr als vor einem Jahr. Die Quote verharrte bei 7,0 Prozent. Am höchsten ist die Quote weiterhin im Altkreis Kyritz. Dort stieg die Rate auf 8,3 Prozent. Im Altkreis Neuruppin sank sie im Vergleich zum Juni leicht und liegt jetzt, wie im Altkreis Wittstock bei 6,6 Prozent. In der Prignitz gibt es offiziell 3174 Arbeitslose, das sind 28 mehr als im Juni und 372 mehr als vor einem Jahr. Die Quote stieg leicht auf 8,2 Prozent. Das ist verwirrend. Denn sowohl für den Altkreis Pritzwalk (Quote 7,4 Prozent) als auch für den Altkreis Perleberg (Quote 8,5 Prozent) weist die Arbeitsagentur keine Erhöhung zum Vormonat aus. Eine Erklärung, warum die Rate dennoch um 0,1 Prozentpunkte gestiegen ist, hatte die Behörde am Donnerstag nicht.

Von Andreas Vogel