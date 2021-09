Darritz

Fast jeden Sommer fährt Wolfgang Vogler mit seinen vier Enkeln in den eigenen Wald. Dann zelten sie gemeinsam, kochen, hacken Holz, üben sich an der Motorsense und spielen im Baumhaus. Die 30 Hektar Wald bei Darritz im Norden von Neuruppin sind aber nicht nur ein Abenteuerspielplatz für Voglers Enkel, sondern auch sein Beitrag für ihre Zukunft.

„Wir leben alle über unsere Verhältnisse. Ich will meinen Enkelkindern etwas hinterlassen und nicht nur die Natur zerstören”, sagt Vogler. In Zeiten der globalen Erwärmung kommt dem Wald eine ganz besondere Rolle zu: Er ist CO2-Speicher und Kühlelement zugleich. Aber um diese Rolle zu erfüllen, müssen die Wälder besser an den Klimawandel angepasst werden.

70 Prozent der Waldfläche in Brandenburg besteht aus Kiefern

Die meisten Bäume in Voglers Wald sind Kiefern. Das ist typisch für Brandenburg: Die Nadelbäume wachsen auf 70 Prozent der Waldfläche. Aber mittlerweile wachsen in Voglers Wald auch Douglasien, Roteichen und Buchen. Schon vor 30 Jahren hat er begonnen, seinen Wald umzubauen.

„Die verschiedenen Baumarten haben unterschiedliche Ansprüche an das Klima. Wenn man mehr mischt, dann minimiert man das Risiko“, erklärt Vogler. Nicht nur in Bezug auf klimatische Veränderungen, sondern auch auf Schädlinge. Ein Kiefernborkenkäfer sei schließlich nicht an Eichen interessiert.

Wolfgang Vogler hat eine besondere Beziehung zu dem Wald. Er erinnert sich noch genau daran, wie er früher dort Pfifferlinge sammeln war. Für Spielen war damals aber keine Zeit, er musste auf dem elterlichen Dorf die Kühe hüten oder bei der Feldarbeit helfen. Mit seinen Enkeln holt er die unbeschwerte Zeit im Wald jetzt nach. „Ich genieße das sehr“, sagt Vogler.

Vogler pflanzt bis zu 800 Buchen am Tag

Nur dreimal im Jahr besucht Vogler seinen Wald, denn er wohnt 600 Kilometer entfernt – in der Nähe von Bitburg. 1953 musste Vogler Hof und Wald in Darritz verlassen. Der Vater wurde im Krieg vermisst, Voglers Mutter floh mit ihm und seiner Schwester in den Westen. Dort machte er eine landwirtschaftliche Lehre, wurde anschließend Agraringenieur.

Wolfgang Vogler wartete auf die Wende, damit er endlich nach Darritz zurückkehren und den Hof und den Wald seiner Eltern bewirtschaften konnte. Aber die Wende kam zu spät für ihn: „Für die Arbeit auf dem Bauernhof war ich längst zu alt, aber um den Wald wollte ich mich unbedingt selbst kümmern“, sagt der heute 80-Jährige.

In den vergangenen Jahren hat Vogler 25.000 Buchen gepflanzt – manchmal 800 am Tag. „Da spart man sich das Fitnessstudio“, scherzt der Waldbauer. Er bewirtschaftet den Wald selbst, mit Unterstützung der Forstwirtschaftlichen Vereinigung Brandenburg.

Der klimafreundliche Waldumbau ist teuer

Vogler nennt sein Projekt scherzhaft „eine langfristige Investition mit ungewissem Ausgang“. Das Umrüsten des Waldes ist mühsam, denn der Klimawandel ist längst da. „Die letzten zwei Jahre waren eine Katastrophe, weil es so trocken war. Pflanzen, die schon seit zwei Jahren standen, sind vertrocknet”, sagt er.

Der Waldumbau kostet. In den vergangenen drei Jahrzehnten hat Vogler nur Geld in den Wald gesteckt, Erlöse hatte er keine. „Aber bei mir ist das eher eine ideelle Geschichte, ich denke da nicht rein wirtschaftlich”, sagt er. Trotzdem hat er die Bundeswaldprämie für seinen Wald beantragt. 3000 Euro hat er für seinen Wald bekommen. Das Geld will er in Eichen investieren, die er im Herbst pflanzen will. 1800 Euro kostet ihn dabei alleine das Material. „Eine freundliche Anerkennung“, nennt er die Prämie.

Im Moment wird viel diskutiert, ob Waldbesitzer eine Klimaprämie erhalten sollten, um die Klimaschutzleistungen der Wälder zu honorieren. Vogler findet das richtig. „Mit würde das auf jeden Fall helfen, den Waldumbau noch intensiver zu betreiben. Da zählt jeder Euro“, sagt er.

Waldbauern fordern eine unbürokratische Klimaprämie

„Wie genau die Klimaschutzprämie aussehen wird, hängt vom Ausgang der Bundestagswahl ab”, sagt Enno Rosenthal. Er ist der Vorsitzende des Waldbauernverbandes und der Geschäftsführer der Forstwirtschaftlichen Vereinigung, bei der Vogler Mitglied ist.

Er fordert ein Prämiensystem für alle Waldbesitzer. Die 93.500 Waldbesitzer in Brandenburg, die weniger als fünf Hektar Wald besitzen, würden von der Politik oft nicht mitgedacht. Für so kleine Flächen lohne sich der bürokratische Aufwand von Fördermaßnahmen oft nicht. Deshalb sei es wichtig, dass auch Kooperationen von Waldbauern akzeptiert werden.

Das fordern die Brandenburger Waldbauern Waldbauern aus ganz Brandenburg verabschiedeten Ende August auf der Waldbauernversammlung die „Neuruppiner Erklärung zum Erhalt der Wälder und der Vielfalt des Eigentums.“ Das Ziel der Erklärung ist der Erhalt der Wälder und der Biodiversität sowie die Verbesserung der CO2-Speicherleistung der Wälder. Dafür wollen die Waldbauern die Nutzung einschränken beziehungsweise auf einem Teil der Waldfläche ganz darauf verzichten. Investitionen im Kleinprivatwaldeigentum zur Verbesserung der Klimaschutzleistungen der Wälder sollen von der Öffentlichkeit und der Politik ebenso anerkannt und honoriert werden, wie es im Staatswald und im größeren Körperschafts- und Privatwald bereits gang und gäbe ist, heißt es in der Erklärung. Die Waldbauern fordern eine unbürokratische Unterstützung für Zusammenschlüsse von Kleinwaldbesitzern, damit diese den Waldumbau von Kiefernholzplantagen zu Mischwäldern zügig umsetzen können. Hierzu schlagen sie eine leistungsbezogene Flächenprämie vor.

Einige Waldbesitzer schlagen vor, dass die Klimaprämie einfach so an Waldbesitzer ausgezahlt werden soll – ohne Gegenleistungen. Das sieht Enno Rosenthal anders: „Wir Waldbesitzer wollen uns aktiv in den Klimaschutz einbringen.” Das heißt: Monokulturen umbauen, schonend mit den Waldvorräten umgehen und einen Teil des Waldes natürlich belassen.

So sieht es auch Wolfgang Vogler. Was aus seinem Wald wird, ist ungewiss: „Man weiß ja nicht, wie es mit der Trockenheit weitergeht oder mit den Borkenkäfern.“ Aber er weiß seinen Wald jetzt schon in guten Händen: Zu ihrem 18. Geburtstag bekommen seine vier Enkel jeweils 3,7 Hektar Wald überschrieben.

