Neuruppin

An den grauen Herbst- und Wintertagen sollte man sich etwas Gutes gönnen, und was liegt da näher, als einen schmackhaften Braten zu genießen? Der Duft liegt schon in der Luft, denn am Donnerstag, dem 11. November wird traditionell der Martinstag gefeiert, und das Weihnachtsfest ist schließlich auch nicht mehr weit.

Der Legende nach teilte vor mehr als 1600 Jahren ein römischer Soldat an einem kalten Wintertag seinen Mantel mit einem Bettler und rettete diesen so vor dem Tod. Wegen seiner Barmherzigkeit sollte Martin von Tours später zum Bischof geweiht werden.

Sankt Martin soll sich aus Bescheidenheit im Gänsestall versteckt haben. Doch das laute Geschnatter verriet ihn. Die Martinsgänse, die um den 11. November verspeist werden, sollen an dieses Ereignis erinnern.

Nur wenige Gänse noch vorrätig

Noch schnattern viele allerdings recht munter auf den Wiesen in der Region. Ihr Ende ist jedoch abzusehen. Die Kuhhorster Gänse vom Ökohof sind bereits zum größten Teil vergeben. „Die Leute haben viel früher ihre Bestellungen aufgegeben als in den vergangenen Jahren“, sagt der Betriebsstättenleiter Hannes-Peter Dietrich.

„Das war schon im vergangenen Jahr so. Gemeinsam mit der Familie zu kochen und zu genießen ist den Menschen in Corona-Zeiten scheinbar ein besonderes Bedürfnis.“ Wer sich sputet, hat noch die Chance, eine Bio-Gans aus Kuhhorst zu ergattern; etwa 100 Gänse sind noch zu haben.

Die Enten sind bereits ausverkauft. Der Hofladen ist donnerstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet und unter der Telefonnummer 033922/90 90 14 zu erreichen.

Gänse als Fuchs-Wächter

Auf dem Hof Lebensräume in der Fehrbelliner Straße in Neuruppin, haben die Gänse zurzeit noch eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. In dem großen Freilandgehege, das sie sich mit den Enten teilen, müssen diese vor dem Fuchs geschützt werden. Doch auch dort beginnt noch in dieser Woche das Schlachten.

Im Hofladen, der von Montag bis Freitag, von 10 bis 15 Uhr geöffnet hat, kann man jetzt noch Gänse-Bestellungen abgeben. Das ist auch telefonisch möglich unter der Nummer 03391/8 22 86 23.

Von Gänse