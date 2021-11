Neuruppin

Gute fünf bis sechs Stunden muss eine Weihnachtsgans im Ofen warten. Da braucht es Geduld. Gleichzeitig muss man aufpassen, dass der Rotkohl nicht anbrennt und die Klöße nicht überkochen. Wem das zu viel Kochstress ist, der kann sein Festtagsmenü auch einfach fertig gekocht abholen.

Viele Restaurants bieten die Klassiker der Weihnachts-Küche auch „to-go“ an. Das war im vorigen Jahr die Notlösung, als die Restaurants im Corona-Lockdown nur Essen zum Abholen anbieten durften. Aber es kam bei den Gästen sehr gut an, die sich sozusagen die gebratenen Gänse und Enten „in den Mund fliegen zu lassen“.

Neben dem kompletten Gänse- oder Entenmenü zum Abholen gibt es aber auch noch weitere Speisen auf der Festtags-Karte der Restaurants und Catering-Dienste. Wer zu den Weihnachten ein größeres Essen plant, sollte aber vorbestellen – egal ob er das Festmahl abholen oder im Restaurant genießen will. Das bieten Ruppiner Gastwirte an (kein Anspruch auf Vollständigkeit).

Restaurant Rosengarten, Neuruppin

Das Restaurant „Rosengarten“ am Schulplatz in Neuruppin bietet ab sofort ein weihnachtliches Menü: Hier gibt es Gänsekeule und Gänsebrust wahlweise mit Rot- oder Grünkohl und Klößen für 16,40 Euro pro Person. Das Angebot bleibt bis Weihnachten bestehen. Größere Mengen, gerade zu den Feiertagen, sollten längerfristig unter Tel. 03391/6590600 vorbestellt werden. Gern wird das Essen auch in mitgebrachte Töpfe umgefüllt.

Hotel-Restaurant Am Alten Rhin in Alt Ruppin

Auch im Hotel-Restaurant Am Alten Rhin kann vorbestellt werden – auch wenn Wirt Bert Krsynowski hofft, dass er die Gäste im Restaurant persönlich begrüßen kann. Der Gänsebraten von rund 5 Kilo kostet hier 120 Euro. Dazu gibt es Grünkohl, Rotkohl, Knödeln und Soße. Die halbe Ente gibt es für 18,50 pro Person. Die Spezialität des Hauses, Grünkohl mit Kasslerkamm und Kartoffeln, kostet 13,90 Euro. Auch der berühmte Birnenpunsch des Hauses kann als Literflasche mitgenommen werden. Tel. 03391/7650.

Borkenhagen-Catering Schönberg bei Lindow

Beim Bufettservice Borkenhagen in Schönberg können dieses Jahr auch Weihnachtsmenüs abgeholt werden. Das Angebot für eine rund 5 Kilogramm schwere Gans mit Rotkohl, Grünkohl und Kartoffelklößen liegt bei 98 Euro. Daneben gibt es noch Enten- oder Gänsekeulen mit Thymianjus, für 8,90 Euro bzw. 10,90 Euro. Auch Wildschwein und Kabeljau sind im Angebot für je 9,80 Euro. Die Gerichte werden verzehrfertig, in Vakuumbeuteln verpackt. Bestellungen unter Tel. 0151/18376398 oder Tel. 033933/70230.

Restaurant zum Seebad, Alt Ruppin

Das Restaurant zum Seebad in Alt Ruppin hat ab sofort ein Weihnachtsmenü. Es gibt die klassischen Enten- und Gänsekeulen mit Rotkohl oder Rosenkohl und Klößen. Aber auch einen Hirschbraten mit Pfifferling- oder Rotweinsoße. Wer lieber Fisch möchte, bekommt das Zanderfilet mit Sauce Hollandaise. Alle Speisen gibt es auch zum Mitnehmen. Bestellt werden kann unter: Tel. 03391/7190.

Eric’s Wirtschaft in Fehrbellin

In Eric’s Wirtschaft in Fehrbellin gibt es wieder weihnachtliche Spezialitäten für zu Hause: Confierte Gänsekeule mit Rotweinjus und hausgemachtem Apfelrotkohl, mit zweierlei Klößen und polnischer Butter für 24,50 Euro pro Portion. Eine 5-6 Kilo schwere Gans mit Beilagen für vier bis sechs Personen kostet 129 Euro. Auch ein Wild-Angebot gibt es: in Rotwein geschmorte Hirschkeule mit einem Kartoffel-Kürbis-Stampf für 19,90 Euro. Los geht es auch hier am 11. November. Es wird um eine Bestellung drei Tage im Voraus gebeten. Tel. 0178 3588414 oder Tel. 03393/2605850 oder per E-Mail unter: ericswirtschaft@gmail.com.

Theos Steakhouse, Neuruppin

Gans- und Entenbraten satt gibt es in Theos Steakhouse in Neuruppin am Brasch-Platz. Wer möchte, kann sich aber auch seine Portion zum Mitnehmen vorbestellen. Dazu kann zwischen Rot-, Grün- oder Rosenkohl gewählt werden. Der Preis liegt pro Person bei 19 Euro, bzw. 24 Euro mit Weinbegleitung. Los geht es am 11. November. Bestellungen werden unter Tel. 03391/400416 entgegengenommen.

Gasthof Endler in Rheinsberg

Im Gasthof Endler kann eine Gans von rund 4,5 Kilogramm entweder ohne Beilagen für 80 Euro oder mit Rotkohl, Grünkohl und Klößen für 100 Euro vorbestellt werden. Eine fertig gegarte Ente von zweieinhalb Kilogramm kostet 38 Euro. Wer für die Auslieferung am 25. oder 26. Dezember bestellen möchte, sollte dies bis zum 30. November tun. Tel. 03393/12079 oder per E-Mail unter: info@gasthof-endler.de.

Von Till Eichenauer